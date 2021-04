Elecciones 2021: Jorge Hank Rhon inicia campaña en Baja California, "vamos contra el Estado y contra los morenos"

El empresario Jorge Hank Rhon, candidato del Partido Encuentro Solidario (PES), aseguró que va contra el Estado y contra Morena, pues no han velado por los intereses de los bajacaliforniarnos.

Así lo declaró al iniciar su campaña, desde el municipio de Los Algodones, en Mexicali, Baja California.

Nuestra campaña es diferente, vamos contra el Estado, vamos contra el poder, vamos contra los Morenos. Ellos tienen toda la lana para tirarla, lo quieren hacer, no les importa porque no es el dinero de ellos, es nuestro, pero les vamos a ganar y las cosas van a cambiar señaló.

Entre sus compromisos, dijo que impulsará la producción y exportación del algodón como se hacía antes.

"El abuso a los agricultores nos llevó a reducir la producción, no se vale voltear nada más a donde hay carnita, hay que velar por todos, vamos a trabajar para recuperar lo que Baja California alguna vez tuvo, éramos el rey del algodón", apuntó.

El aspirante dijo que en ese estado se vive una época "horrible" de inseguridad: "No es posible que todos estemos con el Jesús en la boca cuando nuestros hijos están fuera, no se vale que al gobierno no le importe".

Para garantizar la seguridad, dijo que no solo fortalecerá a las policías, sino que atacará el problema de raíz a través del deporte, el arte, y la cultura.

También se comprometió a hacer del estado "un lugar seguro para la mujer", y a invertir 7 mil 500 millones de pesos para comunicar a todo el estado.

Finalmente, dijo que dará cobertura de internet a todas las escuelas.