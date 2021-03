8M 2021: “No nos enseñan a querernos”

En las comunidades indígenas, a las mujeres n o se nos enseña a querernos, “enseñan a que tú viniste a trabajar y a servir”, lamentó Carolina Santos, mazahua de la localidad de San Felipe del Progreso, en el Estado de México.

La también activista resaltó que la condición social de las mujeres implica que exista mayor o menor vulnerabilidad para que padezcan algún tipo de violencia.

No todas somos iguales, procedemos de culturas muy distintas que nos han formado de manera particular, esto es lo que empieza a moldear la posibilidad de sufrir violencia.

“No es lo mismo lo que puede sufrir una mujer empresaria con trayectoria profesional y que podría tener un poco más de herramientas para defenderse, que aquella mujer que vive en una comunidad rural donde se ha visto normalizado que la mujer sufra violencia física, sea abandonada, que tenga que pedir permiso para salir y tener que estar al servicio de los varones”, opinió.

De esas diferencias, consideró Carolina Santos, proviene una dificultad para que las mujeres indígenas desarrollen mecanismos de defensa contra estas agresiones.

Una de las carencias más importantes en el combate de las violencias contra la mujer, dijo, es que el tema no se visibiliza más allá de las cifras.

Se piensa mucho en decir cuántas mujeres sufren de violencia física, cuántas psicológica… y eso es importantísimo, pero no se ha logrado ver el problema a profundidad. No solamente se trata de bajar cifras, porque en realidad las cifras no revelan la realidad de la problemática