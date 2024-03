Evelyn Salgado se reúne con normalistas de Ayotzinapa: “prevalecerá la justicia y no habrá impunidad”

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, emitió un mensaje en sus redes sociales en el que informó que se reunió con el Comité Estudiantil Ricardo Flores Magón, de la Escuela Normal Ricardo Burgos, de Ayotzinapa, para continuar escuchándolos y atendiendo sus demandas, con el fin de abrir el diálogo, lograr acuerdos y evitar la confrontación.

Durante la reunión, la gobernadora dijo a los estudiantes que se comprometía a que el gobierno del estado siguiera coadyuvando con lo que les corresponde con la investigación atraída por la Fiscalía General de la República (FGR) para esclarecer los hechos en los que perdió la vida su compañero Yanqui Rothan Gómez Peralta, el joven presuntamente asesinado por la policía. Aseguró que no habrá impunidad en el caso.

“Desde el inicio de nuestra administración hemos ofrecido un rostro humano y sensible para servir a la gente, abonando con cada decisión a preservar la paz y la gobernabilidad de nuestro querido Guerrero”, expresó la gobernadora al dar a conocer el encuentro.

Reconoció a los normalistas de Ayotzinapa la disposición al diálogo que han mostrado y su proceder que ha marcado una nueva historia en la relación que los gobiernos han mantenido con su movimiento que tiene causas muy sensibles que se deben atender y resolver.

Asimismo, la gobernadora dijo que se reunió de manera personal con la madre de Yanqui; "Como mujer y madre, me sensibiliza el dolor que provoca su pérdida y he dispuesto todo lo necesario para que tenga certeza de que no está sola".

"A los jóvenes de la normal les expresé mi compromiso para que el gobierno del estado siga coadyuvando con lo que le corresponde en el curso de las investigaciones, reafirmando que prevalecerá la justicia y no habrá impunidad", señaló.

Agregó que coincide plenamente con lo expresado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la exigencia de justicia para Yanqui y agradeciendo como siempre todo el apoyo que brinda desde el Gobierno de México para atender esta sentida demanda.

Por último, convocó a la sociedad en general para que siga caminando en la ruta del diálogo y entendimiento, en donde cualquier expresión social tiene pleno respeto a sus garantías de ser escuchada y jamás reprimida.