Exhiben video de la detención de Abigail; los policías la golpearon

Esta mañana Margarita Hay Urrutia difundió un video en redes sociales del momento de la detención de su hermana, Abigail, quien fue encontrada muerta el pasado 19 de agosto en la cárcel municipal de Salina Cruz, Oaxaca.

En el video de 52 segundos de duración se observa el momento en el que dos mujeres policías arrastraron por la fuerza a la víctima al interior de los separos municipales y posteriormente la golpearon.

Además, se muestra cómo la joven de 30 años intentó huir, pero fue sometida por las uniformadas. En tanto, segundos después se acercan otras dos policías, siendo en total cuatro las que someten a Abigail de pie en la ventana.

Dan a conocer video de #AbigailHay cuando es ingresada a los separos de la policía municipal de #SalinaCruz; la mujer entró viva y salió muerta del lugar; las investigaciones continúan sin aún conocer lo que realmente ocurrió. #NiUnaMenos #JusticiaParaAbigail #Oaxaca pic.twitter.com/e6tEOe81vk — Ivet Mendoza (@Ivet_Mendoza) September 27, 2022

La difusión del video ocurre a más de cinco semanas de la muerte de la joven, quien murió sólo unas horas más tarde después de ser detenida por una falta administrativa.

Por lo anterior, se presume que Abigail fue víctima de feminicidio y abuso de la autoridad por parte de la policía municipal de Salina Cruz, pero hasta el momento no se confirmó nada por parte de las autoridades quienes continúan realizando la investigación.

Cabe mencionar que las tres autopsias que se realizaron determinaron que la causa de muerte fue “asfixia por ahorcamiento”. Además de que, por este hecho cuatro personas fueron detenidas el pasado 24 de agosto y sólo dos, el exjuez calificador del caso y el comandante de la policía, fueron vinculados a proceso.

Sin embargo, la hermana de la mujer señaló que hasta el momento no se ha dado inicio a un proceso administrativo sancionador en contra de los policías relacionados con el caso, independientemente de los cuatro detenidos.

A través de sus redes sociales mencionó: “Queremos justicia para Abigail Hay Urrutia, Estos policías no pueden seguir matando más personas, que dejen de mentir y se castigue a todos. A mi hermana la mataron los policías. Es aberrante que el presidente municipal a más de un mes no haya iniciado un proceso administrativo sancionador en contra de los policías que se vieron inmiscuidos en el asunto de mi hermana, queremos justicia, ya no más abuso de autoridad, ya no más violencia hacia las mujeres”.

De acuerdo con información de medios locales, por este crimen, el presidente municipal de Salina Cruz, Daniel Méndez Sosa, se deslindó del hecho y no realizó ningún comentario.

El video da un nuevo giro al caso porque exhibe el momento de la detención y confirma la participación de los policías en el crimen.

lem.