Es falso lo que dice Corral, el caso de Duarte no está en riesgo: Roberto Javier Fierro, fiscal de Chihuahua

El fiscal de Chihuahua, Roberto Javier Fierro, afirmó que las declaraciones del exgobernador Javier Corral sobre que existe un supuesto caso de impunidad entorno a la detención del exfiscal de Derechos Humanos, Francisco Gónzalez, son falsas, y aseveró que el caso Duarte no está en riesgo de “caerse”.

En entrevista, señaló que la justicia no es selectiva y la detención de González “es una investigación en la que da vista la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). No se trata de una venganza ni de revanchismo ni persecución. Es dar cumplimiento a lo establecido en la ley. Nuestra misión es brindar justicia a quienes fueron víctimas de la comisión de un delito”.

Por ello, destacó que detener a exfuncionarios de la administración de Javier Corral por el delito de tortura no implica que se exonere o se detenga el juicio contra el exmandatario César Duarte o los acusados de desvío de recursos.

Asimismo, explicó que no habrá una segunda versión de la investigación que se encuentra en curso contra el exgobernador Duarte. Enfatizó que son dos situaciones totalmente distintas y separadas, por lo que pide que no se confunda a la ciudadanía. Agregó que lo que están realizando es dar seguimiento a las denuncias que ya existen sobre los casos de tortura.

“Hay que decirlo, se dieron hechos de tortura, se dieron torturas psicológicas, se dio un tema de amenazas, de exhibición ante la ciudadanía de personas y violaron los debidos procesos”, insistió el fiscal Fierro.

Finalmente, puntualizó que estas acciones no pretenden favorecer o perjudicar a nadie, sino que se busca ejercer un Estado de derecho y aplicar la justicia en forma general.

Diversas víctimas han dado testimonio sobre el caso de tortura

Por otra parte, durante la audiencia de formulación de imputación en contra del exfiscal de Derechos Humanos, Francisco González, la agente del ministerio público dio lectura a lo relatado por una de las víctimas.

“Comencé a sentirme mareado, lloré sin poderme parar, no podía respirar, me dio taquicardia, sudaba intensamente pensé que me iba a dar un infarto, eso me puso más mal, y la verdad en esa ocasión fue la primera vez que pensé en suicidarme, aclaro y no solo esa ocasión pensé en quitarme la vida debido a la presión que ejercía en mi persona el Lic. González y otros Ministerios Públicos que me entrevistaron”.

Otra testigo aseguró que los actos de tortura eran del conocimiento del exgobernador y exfiscal general. “El exgobernador Javier Corral y el exfiscal César Peniche sabían lo que pasaba, dando la complacencia para que realizarán conductas que a mi parecer es tortura, e incluso sé que, en muchas ocasiones, cuando revisaron mis declaraciones, daban instrucciones de que le cambiaran o agregaran algo”, expresó.

Asimismo, otro de los denunciantes del exfiscal González fue Raymundo Romero Maldonado, exsecretario general de Gobierno en la administración de Duarte, quien mediante un video dio a conocer su versión de los hechos.

“Les argumentaba que había estado enfermo de cáncer, estaba susceptible, pero no les importó, me dijeron se desnuda y viendo a la cámara. (…) Me remitieron a mi celda, sin cobija ni chamarra y yo delicado”, afirmó Romero.

Agregó que “a Corral le llevaron el video cuando me desnudaron el 24 de diciembre y el encargado fue (Francisco) González, era el testaferro, era el encargado del trabajo sucio. Eso era lo que hacían”.

