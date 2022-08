Federico Sarabia y su grupo nos engañaron, denuncia cooperativista de la planta Hidalgo de Cruz Azul

Alberto López Morales, socio número 2464 y actual presidente del Consejo de Vigilancia de la Cooperativa Cruz Azul, denunció engaños por parte de Federico Sarabia Pozo, en el caso de la planta de Hidalgo.

"No hay un proyecto para solucionar las cosas, nos han dicho que todo este sacrificio valdrá la pena, pero es una mentira. En el fondo Federico Sarabia sabe que ya no tenemos posibilidades jurídicas, hemos perdido casi todos nuestros amparos, excepto los que benefician directamente a él” Alberto López Morales, cooperativista de planta Cruz Azul en Hidalgo

López Morales ejemplificó lo anterior mediante las resoluciones que se han dictado negando el amparo a todos sus compañeros que hoy están prófugos de la justicia por el asunto FIDUCIA.

“Deben saber que en días pasados, Federico Sarabia le negó apoyo económico al compañero Alejandro Figueroa, que hoy está en la cárcel puesto que Sarabia quiso condicionar dichos apoyos”, acusó.

El cooperativista dijo sentirse engañado, ya que lo que comenzó como una defensa de ideales se convirtió "en un sistema podrido, bajo el cual nos obligan a cometer un delito tras otro a cambio de una promesa absolutamente falsa".

Aseguró que se ve en la necesidad de decir la verdad, pues como trabajador ha arriesgado su vida junto con más compañeros; han laborado con salarios incompletos y sacrificado su seguridad social y la de sus familias, pues no tienen prestaciones.

El cooperativista también confirmó que el grupo no tiene una mayoría de socios, ya que son casi 200 y están divididos.

“Por si esto fuera poco, no tenemos el respaldo ni el reconocimiento de ninguna institución, ni de ninguna autoridad local o federal. Nos han engañado. Lo único que estamos haciendo es cometer actos delictivos, creyendo en una legalidad que no existe” Alberto López Morales, cooperativista de planta Cruz Azul en Hidalgo

Por lo anterior, López Morales hizo un llamado a sus compañeros a ser realistas, pues “mientras todos nos sacrificamos y nos arriesgamos, ellos se están enriqueciendo a manos llenas. Lo peor de todo, cuando la justicia venga por nosotros, nos van a abandonar como lo han hecho con otros compañeros”.

El trabajador dijo no querer ser parte de la "farsa" de Federico Sarabia, e invitó a sus compañeros a reflexionar y hacer lo mismo, a no continuar cometiendo delitos que enriquezcan a unos cuantos.

“Piensa en tu familia y en tu patrimonio. No te sacrifiques por nadie que no haga lo mismo por ti. Renuncio a cualquier cargo que me relacione con las actividades ilícitas de Federico Sarabia y sus cómplices”, manifestó y solicitó formalmente la rendición de cuentas al Consejo de Administración, así como a la Gerencia de la planta Cruz Azul en Hidalgo.

Recordó que se está a punto de cumplir dos años con los cargos designados en la Asamblea del 26 de Agosto de 2020, y a la fecha no se conoce el manejo de los recursos objetivos por la administración de la planta de Hidalgo.

“Yo no seré cómplice de Federico Sarabia, ni del gerente de planta, Ramsés Dolores, ni de Sergio Rodríguez Gutiérrez. Es por eso que he solicitado la rendición de cuentas mencionada", concluyó el cooperativista.

Denuncia de cooperativista Alberto López Morales. Video: Especial

CEHR