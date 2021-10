AMLO: 4T en Baja California se debe mucho a Jaime

El Presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó a Jaime Bonilla Valdez por su labor al frente del gobierno de Baja California que ha permitido la consolidación de la cuarta trasformación en la entidad.

Después del ejemplo en estos dos años y estoy seguro que así adelante va a ser lo mismo, vamos a seguir llevando a cabo entre todos, desde abajo, la transformación de Baja California Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México.

Agradeció al pueblo de Baja California por su fraternidad y solidaridad, pues siempre lo han apoyado, pero admitió que se tuvo que trabajar mucho con el apoyo de Jaime Bonilla, durante los últimos 30 años para crear conciencia “de que no había diferencia entre lo de antes y lo supuestamente nuevo, que era gatopardismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambien para seguir igual”.

leer más EU ayudará a México y Centroamérica con recursos para atender migración

Comentó que luego el pueblo dijo basta y le dieron la confianza al proyecto de la 4T: “no vamos a fallarle al pueblo de Baja California, es un compromiso; agradecerle al pueblo por esa confianza y agradecerle a Jaime, que nos ha ayudado mucho desde hace años para crear conciencia”.

De gira por la entidad, en la que inauguró instalaciones de la Guardia Nacional, celebró que se lleve a cabo una transición ordenada y pacífica, porque termina el mandato Bonilla y en unos días asume el cargo Marina del Pilar Ávila Olmeda.

El Ejecutivo dijo que tiene la satisfacción de que el pueblo haya elegido a una buena gobernadora, quien debe tener la tranquilidad de que recibirá toda la ayuda de parte del Gobierno de México: “le dejaron la vara muy alta pero le vamos a ayudar, vamos a apoyar a Marina para que supere a Jaime”.

Más tarde, el Presidenre difundió un video en el que volvió a agradecer al gobernador Bonilla por su gestión.

No vamos a fallarle al pueblo de Baja California, es un compromiso; agradecerle al pueblo por esa confianza y agradecerle a Jaime, que nos ha ayudado mucho desde hace años para crear conciencia

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

“Este recorrido es especial porque es posiblemente la última vez que pase con Jaime como gobernador de Baja California. Ya le faltan como 15 días para terminar su mandato y quiero aquí agradecerle por todo su apoyo. Si se triunfó en este estado, si se está ayudando a cambiar las cosas, si está en marcha la Cuarta Transformación de la vida pública del país en Baja California se debe mucho a Jaime, que nos ayudó desde el principio hasta el final, porque está terminando su mandato y no hizo un mal gobierno. No tenemos nada de qué avergonzarnos, entonces agradecerle aquí en La Rumorosa”, expresó.

En el video, el mandatario agradeció las palabras y el reconocimiento: “Muchas gracias Presidente, qué mejor lugar para demostrar tu cariño por Baja California que en la misma Rumorosa (…) gracias por el apoyo del Gobierno federal y el tuyo en particular, a título personal, porque así lo hiciste, de bajacaliforniano, y por eso se te quiere tanto aquí, por eso me congratulo de que me honres con tu amistad”.

En el evento, AMLO refirió que empresarios, profesionistas y el propio Jaime Bonilla, le plantearon desde la campaña la necesidad de establecer una zona especial de apoyos en la frontera; por ello, se comprometió a establecerla.

De igual forma, se comprometió a garantizar la paz y la tranquilidad que merecen los bajacalifornianos, mediante un esfuerzo conjunto entre autoridades federales y estatales.

RFH