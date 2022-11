Fiscal de Morelos defiende necropsia al cuerpo de Ariadna Fernanda; niega relación con presunto feminicida

El fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, desestimó las acusaciones en su contra por parte de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien señaló a las autoridades morelenses por encubrir a Rautel "N", presunto feminicida de la joven Ariadna Fernanda López Díaz.

Al comparecer ante el Congreso del Estado para hablar sobre el caso de Ariadna, encontrada muerta el pasado 1 de noviembre en la carretera La Pera-Cuautla, en Tepotzotlán, el fiscal morelense afirmó que todo “esto que está pasando se basa en un dato inexacto” y enfatizó que ellos van a respaldar a su personal hasta llegar a las últimas consecuencias jurídicas.

En su discurso, destacó que la necropsia realizada al cuerpo de la joven fue “un trabajo impecable”, y comentó que realizaron una labor científica por "nuestras legistas que trabajan desde hace muchos años y con mucha experiencia en la Fiscalía del estado”.

Carmona Gándara también aseguró que él no conoce el dictamen de necropsia que realizó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) y resaltó que no lo ha hecho porque ésta no es una de sus facultades.

“No es mi función, no tengo facultades. El Ministerio Público a mi cargo no tiene la facultad legal y constitucional de juzgar, de criticar y mucho menos de descalificar lo que hizo otra Fiscalía autónoma de otra entidad, como es la Ciudad de México, pero tampoco ellos lo pueden hacer con nosotros” Uriel Carmona, fiscal de Morelos

El fiscal detalló que el tema de las necropsias se va a decidir en juzgados y tribunales donde “les darán la razón” y sentenció: “nosotros no perseguimos políticos ni perseguimos gente inocente, nosotros estamos para cuidar a los morelenses”.

Agregó que van a abrir la necropsia, así como la tarjeta que ellos integraron y destacó que es ilícito, reprochable y condenable que “se abandonen en nuestro estado víctimas sin vida”.

“Nuestra necropsia le sirve al Ministerio Público de la Ciudad de México, es complementario del trabajo que ellos hicieron y que respetamos mucho y que bueno que tengan detenidos, lo celebramos”, destacó.

Y negó categóricamente “tener alguna relación, vínculo directo, indirecto, pasado, presente con los que protagonizaron delito, esos señalamientos no tienen sustento, al parecer se trata de un tema de política. La Fiscalía no se mete en política, la fiscalía lo que le interesa sin víctimas”.

Asimismo, aseguró que sí tienen muchas fallas, “pero, ¿quién no? Nos falta presupuesto, nos faltan policías, es un trabajo muy peligroso y muy desgastante”.

CEHR