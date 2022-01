Ante la violencia estamos solos: Saúl Monreal

La violencia no da tregua en Zacatecas, donde incendios, ataques contra funcionarios, restos humanos abandonados y, al menos, 32 personas asesinadas flagelaron durante la última semana al estado, aun con una estrategia de seguridad que “no ha dado grandes resultados”, según Saúl Monreal, alcalde de Fresnillo.

Este municipio ha sido uno de los más afectados por la inseguridad, no sólo a nivel estatal, sino en el país.

El informe municipal de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señala que en Fresnillo se contabilizaron 452 homicidios de enero a noviembre del 2021.

Entre otros delitos que presentaron cifras elevadas, en el mismo periodo, se encuentran el robo de vehículo, con 298 casos; violencia familiar, 779, así como delitos contra la libertad personal, con 130.

A nivel nacional, ocupa el primer lugar en otros indicadores de violencia: el 94.3 por ciento de su población se siente insegura de vivir ahí; el 79 por ciento cambió sus hábitos de vida a causa de la delincuencia, mientras que el 65 por ciento ya no visita a sus familiares o amigos por temor a ser víctimas de algún delito.

Uno de los últimos crímenes que conmocionó a la población fue el ataque armado contra dos policías locales que intentaban inspeccionar un vehículo sospechoso; según la información oficial, uno de ellos se encontraba en estado crítico.

Ante este panorama, Saúl Monreal dijo a La Razón que ha exigido al Gobierno federal y al estatal, encabezado por su hermano David Monreal, que se dirija más ayuda hacia esta zona, pues asegura que “prácticamente estamos solos en Fresnillo”.

“Siempre he sido muy exigente; yo, como representante de los fresnillenses, me siento obligado a exigir, a levantar la voz, porque la gente en Fresnillo vive con miedo”, aseguró el edil.

Cuestionó la falta de atención hacia este municipio, a pesar de figurar entre los primeros lugares en los indicadores de violencia a nivel nacional.

“Yo deseo que las autoridades en verdad se metan, en verdad haya esa voluntad de darle paz y tranquilidad a los fresnillenses, porque estamos con miedo y no ha habido grandes resultados”, aseguró.

Expuso que la entrada de fuerzas federales a la entidad no ha representado ninguna garantía en favor de la seguridad.

“Ha habido algunos golpes de algunos campamentos; sí he visto recorridos y patrullajes de la Guardia Nacional y del Ejército, pero lo que yo he insistido es que haya resultados, porque mientras no haya resultados, la gente no tiene confianza”.

Pero el munícipe no ha sido el único en subrayar la constante violencia, pues luego de que el gobernador aseguró que “a pesar de los problemas heredados” por gobiernos anteriores, habría un buen cierre de año, se desencadenaron opiniones contrarias entre los zacatecanos, quienes manifestaron su desacuerdo en redes.

“Que nos diga a quien tenemos un familiar muerto por tanta maldita violencia... Que diga a los que tenemos que correr porque hay balazos”, comentó un habitante.

Durante los primeros 80 días del mandato de David Monreal, 480 personas fueron víctimas de homicidio en Zacatecas; si se compara con los 194 asesinatos que se registraron durante los primeros tres meses del sexenio anterior, esto representa un 147 por ciento de incremento.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del SNSP, entre septiembre y noviembre del año pasado se registró un aumento en homicidios, delitos contra la libertad personal, corrupción de menores y amenazas, comparando las cifras con los tres meses anteriores.