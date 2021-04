Garantiza Barbosa veda electoral a partir de este fin de semana en Puebla

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa informó que durante el periodo de veda electoral, mantendrá las conferencias diarias que encabeza de lunes a viernes, pero aseguró que a partir de este fin de semana será "cuidadoso" y evitará la promoción de programas sociales del gobierno como se estipula.

"Con respecto a las conferencias de prensa, seré muy cuidadoso para evitar cualquier mención sobre programas de Gobierno, me van a querer tender trampas, pero espero saber defenderme" aseveró Barbosa este jueves en conferencia de prensa.

No vamos a equivocarnos, no vamos a violentar esta orden de las autoridades electorales, prevista en leyes, en acuerdos, de hacer promoción de programas de gobierno, dijo.

El mandatario estatal recordó que la veda electoral para elecciones federales inicia a partir de este domingo 4 de abril, mientras que para las elecciones locales inicia el próximo 4 de mayo; sin embargo, advirtió, se evitará toda promoción del gobierno a partir del sábado 3 de abril "para no crear confusión".

"He instruido por escrito a todos para que no se promueva ningún programa, hoy desde este medio los vuelvo a instruir para que no lo hagan. Está prohibido hacer alguna promoción gubernamental que se malinterprete como orientadora a favor de una fuerza política, a favor de una candidatura", aseguró.

ntb