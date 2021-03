Puebla: abrirán 21 puntos de vacunación antiCOVID en la capital

A partir de este jueves 1 de abril, en la capital poblana se instalarán 21 módulos para la aplicación de la vacuna contra COVID-19 en adultos mayores, informó el secretario de salud del estado, José Antonio Martínez.

En rueda de prensa este miércoles, el funcionario explicó que las vacunas se aplicarán con base en cuatro filtros: apellidos, edad, ubicación y unidad médica más cercana de los habitantes, mientras que a las personas con discapacidad se les aplicará en un horario específico.

"Habrá filtros por día, unidades de salud, horarios de atención y se pide a toda la ciudadanía que en caso de no cumplir los criterios, se les pide no acudir. Es una responsabilidad compartida, pública y social. No se expongan por favor", aseveró al dar a conocer la nueva estrategia de vacunación.

El secretario de salud explicó que hasta la tarde de ayer, se vacunaron en Ciudad Universitaria a 35 mil 876 adultos mayores, correspondiente al 46.7 por ciento del total de personas a las que se prevé vacunar.

Será la tarde de este miércoles cuando las autoridades den a conocer los detalles de la ampliación de módulos de vacunación en la capital del estado.

Gobierno de Puebla pide no caer en escarnio público ante aglomeraciones



Por su parte, el gobernador Miguel Barbosa Huerta explicó que ya no habrá aglomeraciones en la jornada de vacunación, de ahí que se ampliará la cantidad de módulos.

Asimismo, pidió no caer en el "escarnio" ante el caso de la mujer de 82 años que perdió la vida este martes mientras esperaba en la fila para recibir la dosis de la vacuna.

"Hemos estado en contacto con la familia de la señora fallecida, lo lamentamos mucho. No hay que hacer un escarnio público de este hecho tan lamentable, es un hecho si bien circunstancial, pero que se provocó a partir de condiciones que generaron esas circunstancias", explicó en su conferencia de prensa.