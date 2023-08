Giran orden de aprehensión contra Fernando 'N', agresor del joven empleado de Subway

José Luis Ruiz Contreras, titular de la Fiscalía General de San Luis Potosí, dio a conocer a los medios de comunicación que Fernando "N", señalado por agredir a un joven empleado de un Subway en aquella entidad, ya cuenta con una orden de aprehensión y que es buscado por todo el país.

Señaló que ya se verificó con las autoridades de Estados Unidos que no haya ingresado a ese país, al menos no de manera legal, pues no cuenta con pasaporte vigente. También confirmó que se hizo la solicitud a Interpol para emitir la ficha roja, con el objetivo de que se difunda una alerta internacional con los datos del acusado y capturarlo lo más pronto posible.

'Es cuestión de horas para que se dé un resultado'

Ramírez Contreras destacó que después de la agresión que sufrió el menor en el Subway de San Luis Potosí, "se están focalizando todos los esfuerzos para localizar a la persona, creo que es cuestión de horas para que se dé un resultado".

Aunque no mencionó a los medios de comunicación cuáles delitos se le imputan, indicó que son delitos contra la integridad física de las personas y que la acusación de la Fiscalía suma como agravantes el dominio de las artes marciales por parte del agresor, así como que la víctima sea menor de edad.

Explicó también por qué es que se solicitó la emisión de la ficha roja a Interpol, a sabiendas que Fernando "N" no cuenta con pasaporte vigente. "Se solicita por si hay alguna salida de él, eso no quiere decir que está fuera del país. Ya se verificó con las autoridades de Estados Unidos, principalmente, con quienes se pudiera generar alguna alerta con nosotros. De hecho, la persona por el momento no tiene pasaporte".

leer más Clausuran negocio de autopartes del agresor del joven trabajador de un Subway

Le clausuran su negocio

La Dirección de Comercio de San Luis Potosí también dio a conocer que colocaron sellos y procedieron a clausurar el negocio "Autopartes Medina", propiedad del hombre que agredió a este menor el pasado 31 de julio en el Subway de San Luis Potosí.

Esta semana también se rompió el silencio por parte del menor agredido, quien dijo que él sólo "se hizo bolita" para evitar ser más agredido por Fernando "N" y que trabajaba para ayudar a su mamá con los gastos de la casa.

La Fiscalía indicó que ahora corresponde a la Policía de Investigación localizar y capturar al agresor del joven empleado del Subway.