El joven brutalmente golpeado en Subway habla: 'trabajaba para ayudar a mi mamá'

Apenas cumpliría su primera quincena de trabajo el 31 de julio. Cobraría su primer sueldo: 2 mil 600 pesos, con los que planeaba no sólo ayudar con los gastos de su casa sino también quería comprarse una mochila y unos tenis para el regreso a clases. No lo pudo cumplir.

Santiago, de 15 años, fue agredido brutalmente por Fernando Medina "El Tiburón" en la sucursal de Subway en la que trabajaba. El menor rompió el silencio y habló no sólo de lo que sucedió ese día, sino también de todo lo que esta agresión trajo a su vida, pues luego de esto, su madre le ha pedido que no vuelva al trabajo porque "de milagro está vivo".

Desde un inicio, entró prepotente al lugar

En entrevista para Imagen TV, Santiago habló sobre lo que ocurrió el día en que "El Tiburón" lo golpeó brutalmente en la sucursal de Subway en la que trabajaba. "La primera vez que lo conocí me pidió que le bajara a la música de una forma grosera, gritándome, insultándome, a lo cual yo accedo, para evitar peleas, justamente", dice la víctima.

Dice que el agresor desde un inicio entró a la sucursal de forma prepotente. "Yo levanto el pedido de manera exitosa, llega un punto donde se me acaba algo y tengo que de inmediato surtirlo porque ya había mucha gente, entonces el individuo ve que yo salgo apresurado, yo creo que se molesta, e incluso se para y se pone en la barra donde yo lo atiendo, me empieza a insultar de muchas formas, le dejo el pedido a mi compañero", narra Santiago.

Fue entonces que, pese a sólo ser un lugar autorizado para el personal de Subway, Fernando entra a la cocina para agredirlo. "Entra a la cocina, donde sólo podemos entrar personal autorizado, abre la puerta e incluso ahí se ve en el video. Yo le digo que qué trae, le digo tranquilízate, no tiene que llegar a tanto, yo incluso traté o quería de alguna forma tranquilizarlo, pero no me da ni tiempo para hablar y comienza a agredirme".

Santiago trabajaba en el Subway para apoyar con los gastos a su mamá. Especial

Trabajaba para ayudar con los gastos a su mamá

Santiago dice que en el momento de la agresión, él sólo pensaba en "hacerse bolita" y tirarse al suelo porque, de lo contrario "me rompe una costilla o me sigue golpeando o hasta me sale matando". El joven trabajaba para ayudar con los gastos de la casa a su mamá, quien después de esto, le recomendó no volver a trabajar.

"Mi intención era seguir trabajando, yo quería seguir con mi vida normal, pero mi mamá me hace entrar en razón y me dice: 'acaban de atentar contra tu vida, dale gracias a Dios que saliste vivo", sentenció.

Ahora sólo esperan que las autoridades hagan su trabajo y localicen a este agresor para que puedan hacer justicia por el caso y evitar que se sigan repitiendo este tipo de situaciones. "Estamos confiando en las autoridades, que pronto lo puedan detener y que hagan valor todo el peso de la ley sobre este individuo", finalizó.