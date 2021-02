Gobernador de Tamaulipas se presentará en San Lázaro para que le notifiquen de qué lo acusan

El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, informó que se presentará este miércoles en la Cámara de Diputados, en la Ciudad de México, para que se le notifique de qué se le investiga.

"Me presentaré en la Cámara de Diputados, allá en la Ciudad de México, para que me notifiquen la acusación que ha formulado el Ministerio Público de la Federación”, destacó en un mensaje.

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó formalmente a la Cámara de Diputados la declaratoria de procedencia en contra del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, lo que implica quitarle el fuero con el fin de proceder en su contra por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Francisco Javier García Cabeza de Vaca señaló que es de “mínima” justicia enterarse de qué se le acusa, ya que por años ha sido objeto de infamias y persecuciones políticas.

“Era de mínima decencia política haberme citado a comparecer. Hace un año, cuando empezaron las especulaciones, no ahora que empiezan las elecciones”, precisó.

Francisco Javier García Cabeza de Vaca dijo que se enteró por una filtración de que la FGR había solicitado a la Cámara de Diputados se le desaforara.

“Como lo he dicho reiteradamente: en mi vida privada y pública, siempre me he conducido conforme a la ley. Durante muchos años he sido objeto de infamias y persecuciones políticas. Esta no es la primera vez, y muy probablemente no será la última”, reiteró.

Francisco Javier García Cabeza de Vaca comentó que ante las persecuciones en su contra siempre ha dado la cara, por ello los tamaulipecos deben tener la confianza de que no los ha traicionado.

“Es un timbre de orgullo que la Federación me voltee a ver. La historia muestra que no hay mayor dignidad que mirar de frente a la adversidad”, sostuvo.

