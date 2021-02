FGR pide desaforar al gobernador de Tamaulipas; éste ve embestida política

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó formalmente a la Cámara de Diputados la declaratoria de procedencia en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, lo que implica quitarle el fuero con el fin de proceder en su contra por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo cual fue calificado como una “embestida política” de Morena.

La petición, dirigida al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y líder de la bancada de Morena, Ignacio Mier, fue hecha por Ancelmo Jiménez, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda; Karina Durán, Fiscal, y Elizabeth Alcantar Cruz, Agente del Ministerio Público de la Federación.

“Hoy fui notificado que la @Mx_Diputados recibió la solicitud de declaratoria de procedencia en contra del gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita”, escribió en Twitter el presidente de la Jucopo en la Cámara baja.

En el escrito que la Fiscalía envío a la Cámara de Diputados, se establece que otra de las causas de la solicitud, que será ratificada a las 12:00 horas del próximo jueves 25 de febrero, es la probable comisión del delito de Defraudación Fiscal Equiparada.

CRITICA USO FACCIOSO

Tras la filtración del documento, el mandatario acusó en Twitter de que se trata de una embestida política en su contra.

“Morena filtra una supuesta acusación en mi contra. De nuevo el uso faccioso de la justicia donde no hay delito. Se orquesta una embestida política. Esperaré a ser notificado para tener detalles y fijar mi posición. Nunca he violado la ley. Me defenderé ante cualquier atropello”, escribió el mandatario.

Más tarde, el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, criticó que se trata de un descrédito sin fundamentos.

“No es digno de un verdadero adversario político el descrédito sin fundamentos. Ya Chole, parece que a Morena, más que las decisiones trascendentales, le funciona el espectáculo”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

GOAN CIERRA FILAS CON SU CORRELIGIONARIO

La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) dio su respaldo al gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca luego de que la Fiscalía General de la República pidiera su desafuero por una investigación por delincuencia organizada.

A través de sus redes, la organización conformada por Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas y Yucatán, señaló que el uso político y electoral de los aparatos de justicia es una señal grave de rompimiento democrático.

“El uso político y electoral de los aparatos de justicia es la más grave señal del rompimiento democrático y del estado de derecho.

“Es contrario al llamado para un acuerdo en defensa de la democracia. Así no. Nuestro total respaldo y solidaridad con el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca”, escribió la GOAN en la red social de Twitter.

Además de los mandatarios, los senadores del PAN también apoyaron a García Cabeza de Vaca.

En la misma red social del albiazul fijaron su postura.

“Las acusaciones contra el Gobernador @fgcabezadevaca se tratan de una clara persecución política contra un opositor”, escribieron.

Y señalaron que la acción tiene un tinte electoral.

“Resulta inaceptable que se utilice una mayoría artificial en la Cámara de Diputados para desacreditar. El tiempo tiene una clara intencionalidad electoral”.

Los legisladores agregaron que con estos señalamientos se busca distraer sobre los hallazgos que detectó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

“Pretenden distraer de las escandalosas irregularidades detectadas por la ASF. “El régimen castiga a opositores pero brinda impunidad a los suyos”, manifestaron.

SEÑALAMIENTOS

Según la tarjeta informativa de la Fiscalía General de la República incluida en la carpeta entregada a la Cámara de Diputados, en meses pasados particulares presentaron una denuncia contra el mandatario por enriquecimiento ilícito por más de 951 millones de pesos, lo que derivó en una indagatoria por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y el Ministerio Público.

Según las autoridades ministeriales, se acreditó que entre abril y diciembre de 2019 se realizaron triangulaciones financieras que le reportaron al gobernador ingresos por 42 millones de pesos de una empresa fachada que no cuenta con empleados, capital ni antecedentes de declaraciones fiscales, denominada TC12.

Esta empresa habría recibido los recursos a su vez de la empresa RC, cuyos socios son sospechosos de operaciones irregulares en Estados Unidos, por lo que se configuran los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero, defraudación fiscal y enriquecimiento ilícito.