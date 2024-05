Guanajuato seguirá teniendo el mejor Sistema de Salud: Libia

“Las familias y su bienestar son lo más importante para seguir teniendo el mejor Sistema de Salud. Por eso, van a tener una Gobernadora que estará cercana a las causas de la gente, que está lista para seguir trabajando por Guanajuato, que va a demostrarles lo que es ponerle el corazón a cada acción”, dijo Libia Dennise García Muñoz Ledo al presentar las propuestas en materia de salud de la mano de la candidata a la Presidencia de México, Xóchitl Gálvez.

“Hoy les digo a las familias de Guanajuato, que en Xóchitl tenemos una gran aliada de nuestro estado y que lo mejor para México está por venir de la mano de la mujer que transformará la realidad de este país”, agregó Libia.

Las propuestas de la gente en materia de seguridad son las siguientes:

1. El Sistema de Salud de Guanajuato se mantendrá como el mejor de todo el país. El estado seguirá invirtiendo en beneficio de la población

2. Regresará el Seguro Popular a Guanajuato de la mano de Xóchitl Gálvez. “Ella sí sabe lo que necesita este país”, puntualizó Libia.

3. Calidad en atención médica.

4. Se contará con una unidad de atención para la mujer, donde se brindarán servicios para atender el cáncer de mama y cérvicouterino. Allí se brindará capacitación sobre salud sexual y reproductiva, así como prevención del embarazo en adolescentes.

5. Guanajuato sin adicciones. Se dará continuidad a la metodología de trabajo de Planet Youth y se construirá una Clínica para la Atención de las Adicciones.

6. Programa Integral de Salud Escolar. “Vamos a asegurar que nuestros estudiantes tengan condiciones óptimas para aprender”, destacó Libia.

7. Plan Estatal de Activación Física y Deporte. Trabajaremos con un enfoque transversal en programas estatales relacionados con la prevención de riesgos de la salud, violencia y adicciones.

8. Programa de Salud Mental GTO. Se impulsará el acceso a servicios de consejería y apoyo psicológico en escuelas.

9. Salud Digital, se utilizará la tecnología para incrementar la eficiencia del servicio, con un historial clínico electrónico accesible que sólo consultará el personal de salud autorizado.

“Aquí sí le hemos apostado a que haya abasto de medicinas. Queremos mantener y mejorar la calidad de los servicios de salud para que atienda las necesidades de las familias re Guanajuato”, expresó Libia.Guanajuato tendrá cobertura universal para quienes no tienen seguridad social y se aumentará el alcance de los servicios de salud, especialmente en zonas rurales y sectores vulnerables.Se contará con medicinas, tratamientos, cirugías, vacunas y atención gratuita para todas y todos los guanajuatenses. En el estado, se garantizarán los tratamientos y medicamentos para todas las personas con enfermedades crónicas degenerativas y para niñas y niños con cáncer.Se seguirán construyendo más clínicas y hospitales con más equipamiento. Además, se capacitará al personal para tener calidad y calidez en el trato con el paciente. “Tendremos cobertura de personal médico en todos los centros de salud de zonas vulnerables. Para ello estaremos otorgando incentivos y estancias pagadas al personal médico, para que presten sus servicios en las zonas más apartadas, porque tenemos el mejor Sistema de Salud en todo el país, pero eso no significa que no podamos mejorar aún más”, dijo.“La salud de las mujeres será una prioridad”, puntualizó la candidata a la gubernatura de la coalición ‘Fuerza y Corazón por Guanajuato’.Se consolidará el acceso y calidad de los servicios de atención a las adicciones.Se fortalecerán los programas de alimentación escolar y servicios de salud en las escuelas. Además, se implementarán acciones para atender el sobrepeso, salud bucal, agudeza visual, alimentación, salud reproductiva, hábitos alimenticios y deportes.Se contará con modelos de inspiración de nuestras figuras deportivas más destacadas.