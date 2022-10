Inaugura gobernador de NL, Samuel García, Encuentro Blockchain Land 2022

El Gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, manifestó que la nueva Constitución de Nuevo León soporta el derecho al futuro sustentable basado en la ciencia, la tecnología y la innovación.

Tras inaugurar el Encuentro Blockchain Land 2022 en Cintermex, acompañado de Mariana Rodríguez, de AMAR a Nuevo León, el Mandatario señaló que es importante que la educación desde la primera infancia hasta la Universidad, vaya siempre acompañada por conocimiento científico, tecnológico y educación dual.

“Es obligación de los gobiernos, del Estado de Nuevo León y de sus Municipios de migrar ya a la tecnología digital cien por ciento en un corto plazo; el derecho obligatorio al Internet para todos los neoloneses y en este sexenio lo vamos a lograr”, manifestó García Sepúlveda.

“Ya no más pagos en la ventanilla, no ir a dar la vuelta a Registro, a Catastro o a Notarías, ya no queremos sellos, ya no queremos pagos en efectivo; eso en Nuevo León se va a acabar porque el nuevo Nuevo León le apuesta a futuro y le apuesta a lo digital.

“No hay mejor manera de hacer cultura tributaria que vía la transparencia y la rendición de cuentas, esa es la deuda de los gobiernos de México con su ciudadanía, que ya nos quitemos ese mito de que en México no se paga impuestos porque se los roban o porque los malgastan, que sepa la gente que lo que aportó acabó pagando una quimioterapia de cáncer a niños y niñas, acabó construyendo un TransMetro, o simplemente que no acabó en la bolsa de un corrupto o de un ratero”.

Durante su mensaje, el Gobernador Samuel García indicó que Nuevo León es el estado más conectado de América Latina con el 92 por ciento de la población con acceso a conectividad y a Internet; además de ser la entidad que ofrece más y mejores servicios financieros, es una comunidad con un fuerte sentido de innovación y emprendimiento.

“Por eso somos el motor económico de México y es momento de decirle al mundo que vamos fuerte por Blockchain en el estado de Nuevo León”, reiteró.

Blockchain Land 2022 se realizará en Cintermex el 5, 6 y 7 de octubre, con 10 mil asistentes presenciales y 500 mil en forma digital.

Al evento asistieron el Secretario de Economía, Iván Rivas; la Secretaria de Turismo, Maricarmen Martínez; el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio; el director de Blockchain Land, José Antonio Rodríguez; el CEO Internacional de Talen Network, Raúl Martín Porcel; Carolina Carneli, representante de Binance; y Mauro Guerra, presidente del Congreso del Estado.

FGR