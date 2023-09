Inauguran el Andador Chivas, dedicado a Jorge Vergara y Martínez Garza │ FOTOS

Desde hoy, la afición rojiblanca y la población en general tienen una nueva alternativa cómoda y segura, denominada Andador Chivas, la cual los llevará en pocos minutos de la Estación Chivas de MiMacro al Estadio Akron.

El pasillo, que permite bajar directamente del Periférico a la zona de El Bajío, fue inaugurado formalmente por el presidente del Club Guadalajara, Amaury Vergara, el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie y el presidente del consejo de administración de Akron, Santiago Martínez de la Torre.

Durante el evento de inauguración fue develada una placa conmemorativa en honor a Jorge Vergara y Salvador Martínez Garza quienes en vida abonaron a la grandeza de la institución.

Develan placa conmemorativa en honor a Jorge Vergara y Salvador Martínez Garza quienes en vida abonaron a la grandeza de la institución rojiblanca Foto: @EstadioAKRON

Las Super Chivas de Martínez Garza aportaron la estrella 10 en el Verano del 97, mientras que en la era Vergara se sumaron los títulos del Apertura 2006 y del Clausura 2017.

“Para nosotros es muy importante que la Nación Chiva y la población de Zapopan conozca este andador, que es seguro, estará bien cuidado y les va a ahorrar mucho tiempo de traslado. Esto sin duda abona a la experiencia de venir a nuestro estadio, en el que siempre buscamos brindar la mejor experiencia, desde que el aficionado llega y hasta que se va”, señaló Amaury Vergara.

“Algo que compartían nuestros padres (Jorge Vergara y Salvador Martínez Garza) era su deseo de llevar a Chivas al siguiente nivel y esta placa es un pequeño homenaje de honor a quien honor merece”, indicó.

Por su parte, Juan José Frangie expresó que “estar aquí me trae muchos recuerdo muy bonitos, desde don Salvador que siempre me ayudó y me aconsejó, qué decir de Jorge que fue un amigo entrañable y ambos son personas que este pequeño homenaje es poco para todo lo que hicieron. Fue gente trabajadora que cambio al futbol mexicano”.

Amaury Vergara, presidente de Chivas, Juan José Frangie, alcalde de Zapopan y Salvador Martínez, presidente del consejo de administración de Grupo Akron Foto: @EstadioAKRON

Finalmente, Santiago Martínez de la Torre, dijo ser chiva de corazón, “y para mí es un orgullo que nuestra marca este en este increíble estadio y estoy seguro de que mi padre, que esta con el tuyo en el cielo, deben de estar felices viendo como reconocemos su esfuerzo”.

