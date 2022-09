Inicia fabricación de vagones de líneas 4,5 y 6 del Metro en Nuevo León.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, dio el banderazo de arranque a la fabricación de los 132 vagones de las líneas 4, 5 y 6 del Metro.

A cinco meses de que se lanzará la licitación, la administración estatal emprende las acciones con las que se contará con una red único en el México.

Encabezaron la ceremonia de inicio de los trabajos el Mandatario estatal, el secretario de Movilidad y Planeación Urbana; Hernán Villarreal y la titular de la Oficina de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez.

Samuel García señaló que la administración estatal emprende las acciones con las que se contará con una red único en el México. Foto: Especial.

Así como director general del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey; Abraham Vargas Molina y el presidente del Congreso del Estado, Mauro Guerra Villarreal. También asistieron Mr. Ning Wenze, vicepresidente de la sede central de la empresa CRRC Corporation Limited y João Pedro Parreira, presidente y CEO de la empresa Mota-Engil Latinoamérica.

te puede interesar CRUZ AZUL vs CHIVAS: Hora y en qué canal ver EN VIVO, Jornada 17 Apertura 2022

En su mensaje, el gobernador hizo mención del Artículo 49 de la nueva Constitución de Nuevo León, que se encuentra en proceso de aprobación por el Congreso.

“Todas las personas tienen derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, sostenibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad, este derecho puede convertirse y hacerse vigente”, expresó García Sepúlveda.

También reconoció la templanza de Villarreal que le recomendó que aquello que no se planea tarda el triple y cuesta el doble en cuanto a desarrollar la licitación de la ampliación de las líneas del metro.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, dio el banderazo de arranque a la fabricación de los 132 vagones de las líneas 4, 5 y 6 del Metro. Foto: Especial.

“Lo más importante, antes de un pilote, antes de comprar un vagón, primero bien planeada la ciudad y nos va a costar lo que debe costar y va a tardar lo que debe tardar”, expresó el gobernador.

lee más En México hay un delicado problema de ciberseguridad: Ricardo Monreal

“Este es el mensaje que queríamos dar, lo bueno lo que si va a funcionar va ser eficiente y va perdurar en el tiempo no se hace a las carreras ni buscando la nota rápida: lo realmente importan, primero lo primero, era planear, licitar y ahora si Hernán arráncate”.

Villarreal destacó en su intervención que la licitación fue un proceso público y transparente, en el cual se exigió a sus participantes presentar las mejores propuestas.

Al final del proceso, el consorcio Mota-Engil de México, S.A. P.I. de C. V., CRRC Hong Kong Co., Limited y CRRC Nanjing Puzhen Co., Limited., fue electo para ser el responsable de la realización del proyecto.

“Todas las personas tienen derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, sostenibilidad, comodidad, eficiencia", dijo el gobernador. Foto: Especial.

Agregó que con estas acciones ampliará la red maestra de transporte masivo, actualmente de 71.2 kilómetros con tres líneas del metro y la Ecovía, pero en seis años la presente administración hará más Metro que en los últimos 30 años.

Más información Sheinbaum arranca difusión de acciones por Cuarto Informe de Gobierno

“La nueva red tiene 144.2 kilómetros, más el tramo que le vamos a agregar para llegar a Pesquería, van a hacer 73 kilómetros de red masiva agregados a la red actual”, dijo Villarreal.

“Pero no se trata solamente de kilómetros, sino que se trata de que con esta nueva red maestra, está ampliación, conectar a millones de personas a sus trabajos, a sus hogares, a sus centros de educación, con Muevo León seguiremos construyendo la movilidad que siempre debemos tener”.

En la ceremonia se realizó un enlace en vivo a Hong Kong y Beijing, en China para presentar el proceso de arranque de la fabricación de los vagones y de los monorrieles a emplear en las tres nuevas líneas del Metro.

La propuesta del consorcio Mota-Engil se componía de 40 carpetas, con más de 16 mil hojas, desarrollada mediante planos, memorias descriptivas, memorias de cálculo, especificaciones, modelos, normativas aplicadas, presupuestos, catálogos de concepto, programas de obra, detalles constructivos y perspectivas.

Te puede interesar BOX: ¡Tragedia! Muere el joven colombiano que estuvo en coma por un tremendo nocaut

En el análisis de la propuesta participaron más de 23 especialistas de Gobierno del Estado y de Metrorrey en las materias de urbanismo, arquitectura, transporte, ingeniería civil, diseño estructural, ingeniería electromecánica, vialidades, administración de proyectos, vagones aerodinámicos.

Al consorcio se le acreditaron las columnas esbeltas, la infraestructura modular, los materiales de calidad, ancho adecuado de viaducto, la alta tecnología, su experiencia de operación, vagones aerodinámicos y el cronograma de trabajo.

Actualmente, el Metro cuenta con una red de 71.2 kilómetros y en la presente administración se duplicará con 73 mil kilómetros más al contar con una nueva red total de 144.2 kilómetros; logrando en 6 años lo que se hizo en los últimos 30.

también puedes leer Manifestantes liberan carril de Periférico Norte; exigían agua para sus colonias

El vicepresidente de la sede central de la empresa CRRC Corporation Limited, Wenze, agradeció la confianza brindada al elegirles como proveedor en este nuevo proyecto.

“Hoy tenemos el honor de participar en este evento tan importante, el arranque de las líneas, 4, 5 y 6 y testimoniar este momento tan importante”, comentó Wenze.

“Expresamos nuestro agradecimiento al gobierno de Nuevo León, a la ciudad de Nuevo León y a la Secretaria de Movilidad y Planificación Urbana y a Metrorrey por su confianza y apoyo”.

JVR