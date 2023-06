Jalisco está por debajo de la media nacional en incidencia delictiva total, destaca Enrique Alfaro.

De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad del Gobierno federal, en Jalisco bajaron los delitos de seguimiento especial 58.7% de enero a mayo de 2023, con respecto al mismo periodo de 2018; los homicidios 17.4% y los feminicidios 31.6%. Jalisco también está por debajo de la media nacional en incidencia delictiva total, ubicándose en el lugar 19 de 32 estados con 496.8 puntos, cuando la media del país es de 545.7. En 2018 Jalisco estaba muy por encima de la media nacional con 618.8, cuando en ese año se ubicaba en 517.5.

En los delitos de seguimiento especial, donde se incluyen robo de negocio, robo a casa habitación, robo de vehículo, robo a persona, robo de cuentahabiente, robo de vehículo de carga pesada, de motocicleta y robo de banco, la reducción de enero-mayo de 2018 comparado con el mismo período de 2023, es del 58.7%, es decir, mientras que de enero-mayo de 2018 se cometieron 27 mil 794 de estos delitos, en el período enero-mayo de 2023, se registraron 11 mil 488.

El gobernador Enrique Alfaro recordó que estos datos son generados por el Gobierno de la República, a través del SESNSP, y que no tiene injerencia la entidad en su elaboración. Además, dijo que en la agenda de seguridad falta mucho por hacer, pero que hay datos que muestran que se avanza en el rumbo correcto y con una estrategia que ha dado resultados en coordinación con los tres niveles de gobierno.

“Estos no son los datos del gobernador del estado, son los datos del Gobierno federal que explican cómo va Jalisco en materia de seguridad. Primero, como dijimos, después de muchísimos años, nuestro estado está por debajo de la media nacional en incidencia delictiva total. En el 2018 estábamos muy por encima de la media nacional y hoy estamos por debajo de la media nacional. Ahora cuando la media nacional subió, nuestro estado logró reducir en incidencia delictiva total, porque ahí están incluidos todos los delitos, desde robos, homicidios, fraudes, todos, para que no haya quien diga que nada más analizan algunos, logramos bajar 27.1% y hoy somos el lugar 19 en el ranking nacional, por debajo de la media nacional. En el 2018 éramos el lugar 10 por arriba de la media nacional”, sostuvo Alfaro Ramírez.

El gobernador también lamentó que la seguridad sea un tema que se use políticamente como el caso de los jóvenes de laboraban en un centro de operaciones en Zapopan.

“Son días difíciles para Jalisco. El brutal asesinato de 8 jóvenes por parte de la delincuencia organizada es un hecho que nos lastimó a todos los jaliscienses. Sin embargo, es también lamentable que haya quien, a partir de estos hechos, quiera hacer uso político de una tragedia y con mentiras y con difamaciones que le dan miedo a la población y generar sobre todo zozobra a los jaliscienses”, dijo el mandatario.

“Por eso, como siempre lo he hecho, hablando de frente, porque yo no tengo vocero ni he dado el tema de seguridad, quiero informarle a todo el pueblo de Jalisco cuál es la realidad en materia de seguridad”, agregó.

El mandatario jalisciense detalló con cifras del SESNSP, la reducción en los delitos de seguimiento especial que de manera general fue de casi un 60%.

“Vean lo que era el promedio mensual de delitos en el 2018, 5 mil 559, en el 2023, 2 mil 298. Y si nos vamos delito por delito, en el robo de vehículos pasamos de 8 mil 192 a 3 mil 910 en el periodo de enero-mayo de 2018 contra el de 2023, 52% de reducción, y bajamos el promedio mensual de delitos de 1,638 vehículos robados por mes a 782. En robo de negocios, vean la reducción, 77% menos, de 7 mil 389 a 1,684 en el periodo de enero-mayo. Pasamos de 1,478 negocios robados por mes en el 2018 a 337. El robo a persona, la reducción es de 54.7%, pasamos de 6 mil 519 en este periodo a 2 mil 951, bajando el promedio mensual de 1,304 a 590”, detalló el gobernador.

El robo a cuentahabientes bajó 71%, pasando de 330 a 94 sucesos, y el promedio mensual se redujo de 66 a 19. El robo de banco se redujo 84%, pasando de 19 a 3 sucesos y un promedio mensual de 4 a 1. El Robo a casa de habitación bajó 63.9%, pasando 3 mil 454 a 1,246 sucesos y el promedio mensual bajó de 691 a 249. El robo de vehículos de carga pesada se redujo 66.9%, pasando de 399 a 132 sucesos cometidos, cuyo promedio mensual fue de 80 a 26 sucesos. Robo a motos bajó de 1,492 a 1,468 sucesos.

En víctimas de agresión directa en el acumulado de enero-mayo de 2018 a 2023, hay una disminución del 17%. Los feminicidios han bajado 31.6 por ciento. También hay un incremento de más 1,370% en el número de personas localizas en fosas en la entidad.

También, durante el mes de mayo fueron vinculadas a proceso 441 presuntos delincuentes por la comisión de delitos, y se logró 102 sentencias condenatorias por delitos como homicidio doloso, abuso sexual infantil, delitos contra la salud, lesiones dolosas, violación, violencia familiar, entre otros.

