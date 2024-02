Libia Dennise García fortalecerá la búsqueda de personas desaparecidas

“No existe otra forma de construir este camino que con ustedes”, expresó Libia a madres buscadoras e integrantes de colectivos de búsqueda de personas con quienes se reunió para conocer sus necesidades y peticiones.

En este ejercicio se identificaron las fortalezas y oportunidades a fin de diseñar las propuestas que presentará Libia a partir del viernes próximo. En este ejercicio de diálogo, participó Brenda Ángeles Manjarrez, Licenciada en Derecho, abogada con experiencia en la Administración Pública Federal por más de 10 años. Los últimos cuatro años estuvo en la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB) encargada de los temas de vinculación, capacitación, subsidios, transparencia y jrepresentación jurídica.

Durante 6 años estuvo en el área consultiva de la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, tanto para la emisión de opiniones como para la construcción de normas secundarias enfocadas a temas de seguridad pública y de derechos humanos.

También participó Ariadna Jakeline Cruz Cuevas, Licenciada en Derecho, abogada con experiencia en el sector público y en el privado. En el 2023 fue Directora General del Centro Nacional de Identificación Humana de la Comisión Nacional de Búsqueda.

Ariadna Jakeline señaló: “Las propuestas que está planteando Libia son muy completas y van acordes a lo que las familias demandan, creo que sin duda serán de vanguardia en el tema de la atención a víctimas y la búsqueda de personas desaparecidas con enfoque masivo y diferenciado”.

Libia escuchó a cada una de las asistentes, quienes manifestaron su confianza en que se implementen las acciones y con ello se prevenga y se erradique el lamentable fenómeno de las desapariciones en el estado.

Sabemos de tu compromiso con nosotras en los diferentes cargos que has tenido, en donde con empatía y sensibilidad has trabajado por nuestra causa, lo que queremos pedirte una vez que seas Gobernadora, es que no te olvides de nosotras, que trabajes hombro a hombro con nosotras y te acompañes de personas comprometidas con esta causa