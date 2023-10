“Voy a limpiar mi nombre”, asegura fiscal de Morelos

El Fiscal General de Justicia del Estado de Morelos, Uriel Carmona Gándara, dijo que limpiará su nombre de todos los señalamientos que se le han hecho por el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda.

“En efecto, hay señalamientos en mi contra, con todo respeto voy a limpiar mi nombre, me estoy defendiendo con la ley en la mano, no hay resentimiento, todos en el estado sabemos que esto tiene un origen en el campo de lo político”, expresó Carmona Gándara ante diputados locales.

Este jueves el fiscal presentó su décimo primer informe de labores ante el Congreso de Morelos, en donde se dijo inocente de todos los cargos que se le imputan, ante los cuestionamientos del diputado de Movimiento Ciudadano, Julio Cesar Solís Serrano.

“No, señor diputado, por supuesto que no soy responsable de ninguno de esos señalamientos, todo eso tiene tintes políticos, por eso es que, utilizando los medios de defensa a mi alcance, he logrado mi libertad y siempre estaré dispuesto a comparecer ante cualquier autoridad para aclarar cualquier imputación”.

Agregó: “Sepa el pueblo de Morelos que el fiscal del estado es una persona decente, seria, y que no tengo nada de qué avergonzarme; eventualmente voy a limpiar mi nombre y el de mi familia y esto se va a aclarar, no he cometido ningún delito”.

Por otro lado, el Gobierno de Morelos solicitó formalmente la remoción del fiscal, con el argumento de que se debe cumplir con el principio de legalidad establecido en el artículo 79 de la Constitución Política del estado.