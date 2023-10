Llevan a cabo feria de paz en Monterrey para reforzar seguridad

A fin de reforzar la estrategia de seguridad, se llevó a cabo la Feria de Paz, en Monterrey, en coordinación de los tres niveles de gobierno.

Clara Luz Flores Carrales, Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), refrendó su compromiso de seguir trabajando de manera coordinada por la tranquilidad de los ciudadanos, a través de dicha estrategia.

En el evento, se congregaron legisladores y funcionarios federales, estatales y municipales, entre ellos, además de Flores Carrales, Judith Díaz, Delegada Estatal de Programas para el Desarrollo en el en Nuevo León y el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas.

La Secretaria Ejecutiva tomó protesta a representantes de bienestar que forman parte de las Brigadas para la Construcción de la Paz, de las 10 colonias correspondientes a la capital nuevoleonesa, y anunció que la Feria se replicará por toda la República Mexicana.

“Hay que decir que están 19 estados involucrados en esta estrategia de seguridad, que tienen a su vez, estos 50 municipios, 10 colonias por municipio”, afirmó Clara Luz Flores.

“Cada 15 días, porque el presidente está muy interesado en estos 50 municipios, en las 500 colonias del país, le reportamos cuál ha sido el avance, cuánto hemos avanzado, en qué no hemos avanzado y qué nos vamos encontrando”.

Agregó que, sin el apoyo y labor en equipo de los tres niveles de gobierno, la Feria, en la que se brindaron programas de apoyo, servicios y actividades para todas las edades, no hubiera sido posible.

“La paz, se logra, como dice la secretaria Rosa Icela, la paz se gana todos unidos, trabajando hacia el mismo lado , si no, no vamos a lograr la paz. En el tema de seguridad no podemos politizar, no puede haber tensiones, debemos trabajar en conjunto, siempre priorizando, la paz, como dice el presidente Andrés Manuel, es un derecho que tenemos todas y todos”, sentenció Flores Carrales.

La titular del SESNSP recordó que “la paz no se construye con guerra, sino en territorio”, mientras que Judith Díaz subrayó que: “el efecto de la justica es la paz y la paz se construye desde casa”, por lo que ambas hicieron un llamado a que cada mexicano, desde su trinchera, contribuya en esta noble causa.

Por último, el alcalde Luis Donaldo Colosio Riojas, agradeció a las funcionarias federales el respaldo que le han dado a Monterrey, a través de políticas públicas provenientes desde el Gobierno de México.

Este viernes 6 de octubre, vecinos de los municipios de Guadalupe y Juárez, en Nuevo León, rendirán también protesta como parte de las Brigadas de Paz.

