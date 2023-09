Luis Donaldo Colosio rinde Segundo Informe; destaca cambios ‘por amor a Monterrey’

Al rendir su Segundo Informe, el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, destacó los cinco grandes cambios que “por amor a Monterrey” han construido ciudadanía y gobierno.

Colosio Riojas señaló que la historia de transformación es posible gracias a la confianza de la comunidad regiomontana.

El Presidente Municipal mencionó que la actual administración está resolviendo los problemas del presente y diseñando el Monterrey del futuro sin contratar deuda.

“Le estamos entrando a resolver lo que la ciudad necesita y también suele ser lo más difícil, muchas veces no es lo más popular, pero es lo más necesario y es a lo que pocos le quieren entrar, y yo no vine aquí para hacer las cosas fáciles, yo vine a hacer lo que hace falta, porque buscar el aplauso fácil no es la forma regiomontana de hacer las cosas”, aclaró.

Monterrey se convierte en una ciudad más innovadora y digital. Foto: Especial

“Un solo peso de deuda no hemos contratado en Monterrey; hoy Monterrey tiene salud financiera, 40 por ciento de nuestros ingresos son de generación propia y además ya redujimos la deuda a largo plazo que nos habían heredado administraciones anteriores. No tienen idea lo bien que te alcanzan los recursos cuando los políticos no te los roban”.

En el Auditorio Luis Elizondo, Colosio Riojas hizo un recuento de los cambios en su segundo año de gobierno.

“Hoy voy a contarles cómo seguimos cambiando por amor a Monterrey ”, dijo.

“Seguimos cambiando para ser una ciudad más verde, para ser una ciudad que te cuida, para tener una economía más fuerte, para innovar y colaborar, para construir la paz y protegerte”.

Una ciudad más verde

Colosio Riojas destacó la inversión en obras y acciones que mejoran la vida de la gente e impulsan a la ciudad hacia un futuro sostenible.

Mencionó el liderazgo metropolitano de esta capital en obra pública, con la inversión de mil 800 millones de pesos en 2023 en el programa Monterrey Construye.

Durante el segundo año de Gobierno municipal se crearon:

El Puente Verde, el primer Corredor Verde de la ciudad, que une a los parques España y Fundidora.

El primer cuerpo del paso a desnivel de la avenida Churubusco sobre la Vía a Tampico

22 cruces seguros para peatones y conductores.

22 obras pluviales.

Rehabilitación del Parque Lago, en el norponiente de la ciudad.

Pavimentación de 660 mil metros cuadrados de las principales avenidas.

Como respuesta a la crisis climática, durante este segundo año de gobierno inició la construcción de los Corredores Verdes de Ocampo y Modesto Arreola y concluyó el Puente Verde.

Gracias a la corresponsabilidad ciudadana, con “Ahórrate un chorro” se entregaron más de 25 mil regaderas ecológicas a regiomontanos y, con “Adopta un árbol”, se arborizaron diversos espacios con 12 mil 500 ejemplares de la región.

Colosio Riojas dijo que su Administración le está entrando a resolver lo que la ciudad necesita, como la recuperación del corazón de Monterrey, con el programa Revive el Centro.

Este proyecto implicó la creación de un nuevo modelo de limpieza, la ampliación de la Policía Turística, el retiro de cableado en desuso, la modernización de luminarias a tecnología LED y la renovación integral del Arco de la Independencia.

“Ahora tendrá un espacio digno, bien cuidado, arreglado, revestido que nos dé orgullo, que nos dé identidad, que nos apoye a reducir tantos accidentes que tenemos en esa zona, se trata de dignidad para la ciudad de Monterrey”, dijo Colosio.

Microcréditos impulsan a emprendedores en Monterrey. Foto: Especial

Una ciudad que te cuida

El Gobierno local creó “Monterrey me cuida”, el primer Sistema Municipal de Cuidados, que arrancó con dos acciones: una red de espacios y articular programas y servicios en beneficio de personas cuidadoras, principalmente mujeres, y de personas que reciben cuidados.

La red de 28 espacios dignos para el cuidado, el juego y el aprendizaje, que pueden disfrutar desde la niñez hasta los adultos mayores, se conforma ahora por 11 ludotecas, 3 centros de la juventud, 1 Espacio Aprende Monterrey y 13 Espacios Cero-Cinco, dedicados a primera infancia.

Adicionalmente, ahora hay 29 canchas rehabilitadas en toda la ciudad para practicar deportes de manera segura.

“Hemos creado espacios, protocolos e insumos nuevos para el Sistema de Cuidados”, explicó en su informe.

Una economía más fuerte

El alcalde destacó la creación de economías de valor agregado con el apoyo al talento emprendedor, desde las microempresarias hasta nuevos negocios de tecnología.

Micro y pequeñas empresas, principalmente lideradas por mujeres, recibieron 4 mil microcréditos, y 59 proyectos productivos fueron beneficiados con equipo y maquinaria.

En este segundo año de gobierno nació el primer fondo para proyectos de base tecnológica, para financiar con capital semilla a emprendimientos de tecnología, software, robótica y automatización de servicios financieros.

“En los primeros 6 meses de 2023 ya superamos los 16 mil 800 nuevos empleos, esto es prosperidad para la ciudad de Monterrey”, anunció.

Innovar y colaborar

Monterrey invierte cada vez más en proyectos ciudadanos y en evolucionar a una institución digital que atiende más fácil y rápido.

En este 2023, se destinaron 70 millones de pesos, 40 por ciento más que en el ejercicio anterior, para el Presupuesto Participativo, gracias a los contribuyentes que confían y pagan su Predial.

Por primera vez en la historia, con Monterrey Digital + es posible realizar 20 trámites de principio a fin desde una cuenta digital.

“No nos dedicamos únicamente a escanear papeles y subir la burocracia a la nube, no, se trata de una reingeniería de todo el proceso para reducir tiempos y requisitos y poderte responder de una mejor manera; hoy puedes hacer tu usuario único digital”, informó.

En Monterrey, la atención directa se complementa con eficiencia y tecnología: más de 20 mil personas han sido atendidas directamente en los canales institucionales: el chatbot Regina, la línea telefónica 072, los centros de atención municipal, los recorridos por colonias, las juntas vecinales y los Miércoles de Atención Ciudadana.

Inversión en infraestructura verde: El Puente Verde y más. Foto: Especial

Construir la paz y protegerte

El alcalde enumeró tres puntos clave en materia de seguridad: invertir en las personas, reclutando, formando y apoyando a los oficiales de Policía; adquirir 280 nuevas unidades, y crear capacidades de inteligencia con la evolución del C4 a C4I4.

En el Centro de Comando, Control, Cómputo y Comunicación ahora hay de 3 mil 500 cámaras activas y se instalarán más para llegar a 6 mil y software para detectar placas y rostros; mapas predictivos e inteligencia artificial para calibrar la operación policial; botones de alerta en comercios, con tiempo de respuesta menor a 3 minutos, y productos de inteligencia para prevenir e investigar delitos.

El compromiso, sostuvo Colosio, es tener una Policía humana y cercana, profesional e inteligente, una Policía que protege a su comunidad.

Colosio Riojas señaló que esta historia de cambio también es posible gracias a la administración responsable, pues no se ha contratado deuda y se redujo la de largo plazo.

El alcalde de Monterrey invitó a seguir cambiando para honrar el legado regiomontano y escribir una nueva historia.

Informe en Cabildo

Previamente, el edil entregó su informe al secretario del Ayuntamiento, Agustín Basave Alanís, en Sesión Solemne de Cabildo.

Ante el Gobernador Samuel García; el presidente del Congreso, Mauro Guerra; y al Magistrado Hugo Alejandro Campos, del Poder Judicial, ofreció un resumen de las acciones del segundo año.

El titular del Ejecutivo Estatal, reiteró su apoyo a los proyectos municipales de Monterrey y elogió el trabajo de Colosio Riojas.

“Estamos convencidos que llegó una nueva generación política, que Luis representa futuro, que representa una nueva forma de pensar y una nueva forma de hacer gobierno”.

Informó que, en una encuesta estatal, el Presidente Municipal de Monterrey recibió un 80 por ciento de aprobación ciudadana, y que, además de su honestidad y trabajo, la gente le reconoce su cercanía.

