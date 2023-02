Luis Fernando Salazar renuncia a coordinación de precampaña de Guadiana

Luis Fernando Salazar rompió con el equipo del senador Armando Guadiana Tijerina y dejó su cargo como coordinador de la precampaña para la gubernatura de Coahuila.

A tres días de que acaben el periodo de precampaña para el gobierno de la entidad, el coordinador renunció a su puesto junto al aspirante morenista; Aconteció que se irá de vocero del Movimiento de Regeneración Nacional de Coahuila.

A través de sus redes sociales, Luis Fernando Salazar Fernández, dio a conocer la decisión de separarse de la campaña del senador con licencia, Armando Guadiana Tijerina y virtual candidato de Morena a la candidatura a la gobernatura de Coahuila.

"Una vez que termine la precampaña me paso a la vocería del partido Morena en Coahuila y a organizar los Comités de la Defensa del Voto de la Cuarta Transformación con miras a la elección", informó el político quien fungió durante los últimos días como coordinador de la precampaña de Armando Guadiana.

Tras el anuncio, Luis Fernando, señaló que él busca: "ser absolutamente y totalmente honesto", al momento que reconoció que no ha hablado personalmente con Armando Guadiana, sobre esta decisión: "No lo he hablado de frente con mi amigo el senador a quien estimo y que espero se convierta en el próximo gobernador".

Mediante un video transmitido en redes sociales, Luis Fernando Salazar confirmó su renuncia al cargo de coordinador de precampaña de Armando Guadiana como precandidato de Morena al gobierno de Coahuila, y anunció que creará un equipo alterno para recorrer el estado.

Desde hace varios días se venía especulando sobre la salida de Salazar de la coordinación de precampaña de Guadiana, debido a las diferencias que se presentaron entre ambos cuando el precandidato de Morena incorporó a su equipo a personajes como los ex priistas Shamir Fernández y Jorge Luís Morán, y al ex panista Rodolfo Walss, quienes antes estuvieron apoyando el proyecto de Ricardo Mejía Berdeja.

Además, Salazar ha criticado abiertamente la campaña de Guadiana, por una parte por su intención de acudir el próximo domingo al Súper Bowl que se celebrará en Arizona, en lugar de estar presente en Coahuila hasta el último día de las precampañas.

