Por un mal diagnóstico, el cáncer que padece "El Mijis" se expandió en su cuerpo

El diputado local de San Luis Potosí, Pedro César Carrizales, conocido como “El Mijis”, anunció que recibió un diagnóstico equivocado y creyó que había vencido al cáncer, pero la enfermedad se extendió por su cuerpo.

“Error de diagnóstico el cáncer nunca se fue, ahora está en mi vejiga y más. No quiero la lastima de nadie; no importa si es 1 día o 60 años voy a seguir mis luchas para irme de este mundo sabiendo que hice algo chido. Quiero ser libre de mente y de alma; ahí van mis netas”, escribió en su cuenta de Twitter.

En un segundo mensaje, El Mijis contó que su familia es originaria de la Huasteca potosina, donde pasó su infancia y su familia todavía vive en esa zona. “Llegamos a la Ciudad buscando oportunidades y las circunstancias me hicieron encontrar una familia en el barrio”, apuntó Pedro Carrizales.

Acusó al secretario General de Morena en San Luis Potosí, de engañarlo porque falsificó documentos para registrarlo como representante indígena, “le tocará rendir cuentas con la fiscalía. Todo cae con el tiempo. No lo dije antes para no chingar a quienes creen en mí”, escribió el Mijis.

"El Mijis" también lucha contra la depresión

Reconoció que la noticia le produjo una depresión, pero su lucha es también por ver crecer a su hijo.

“Al chile me pegó la depresión; mi bebé le regresó el sentido a mi vida y el Cáncer me lo intentó arrebatar pocos meses después. Pero aquí ando, aferrado parea seguir y aguantando lo que venga. Me acaban de operar de nuevo; pensé que le tenía miedo a la muerte, pero descubrí que mi miedo era fallarle a la vida", señaló.

No sé si he hecho mucho o poco, pero he puesto el alma en cada causa y en cada vida que hemos podido transformar. ¡Quiero que mis luchas no se vayan conmigo!” finalizó el Mijis en esta serie de mensajes publicados en su cuenta de Twitter.