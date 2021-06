“El Mijis” critíca el término “whitexican”; genera división, señala

Carnalitos, no encuentro diferencia entre “whitexican”, negro, prieto, nigga, etc todos etiquetan a alguien por su tono de piel y condición



Promuevan un mundo de personas no de colores o cuando alguien argumente que decirnos negros “es una sátira”, tendrán que aguantar vara!✌🏿😎 https://t.co/6bhERmftAr