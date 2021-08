Se manifiestan en Querétaro contra cubrebocas; “la pandemia es un plan”

Gritando “No al cubrebocas”, “Queremos libertad” y “Queremos respirar”, ciudadanos de Querétaro se manifestaron en las calles de la ciudad asegurando que la pandemia "es una farsa".

Los manifestantes en Querétaro llamaron a la gente a "estar informada e investigar", asegurando que las vacunas "causan muertes", y que tanto el cubrebocas como la pandemia son parte de “un plan”.

Aunque en Querétaro está aprobado el sancionar a quienes no usen cubrebocas en los espacios y situaciones indicadas, no hay personas multadas por esta falta hasta ahora, y los manifestantes señalaron que están "en contra de los experimentos de la pandemia”.

La manifestación en esta entidad de México ocurre apenas horas después de que en Estados Unidos un ciudadano declarado antivacunas, fundador de “Freedom Defenders” (defensores de la libertad), murió tras consumir medicamento para vacas, negarse a la vacuna y contraer COVID-19.

Que los medios no te manipulen, no somos antivacunas, no somos negacionistas, somos antiexperimentos