Mariana Rodríguez propone crear Ventanilla Única en apoyo a emprendedores

Con el objetivo de orientar e impulsar a los emprendedores regios, la candidata por Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Monterrey, Mariana Rodríguez Cantú, anunció la creación de una Ventanilla Única para nuevos MiPymes.

Ante vecinos de la zona Cumbres Elite, informó que se proyectan trámites totalmente digitales y el apoyo y orientación en el registro con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y el Acta Constitutiva.

Como parte de su cuarto Eje de trabajo llamado ‘Monterrey Emprendedor’, anunció la inversión de mil millones de pesos en créditos para la creación y crecimiento de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.

“Además fortalecer a todas las personas que quieran emprender a través de créditos municipales de un millón y hasta tres millones de pesos”.

Además de estás acciones, se implementará los programas de "Emprende desde tu Casa", "Mamás Emprendedoras", así como incentivos de exentar impuestos a empresas que generen empleo, crear una bolsa de trabajo de regios para regios y fortalecer el consumo local.

Existen muchas mujeres y madres solteras que quieren emprender desde su casa y no tienen las herramientas para hacerlo. Adultos mayores que ya no pueden acceder a un trabajo porque ya no los contratan por su edad, pueden emprender