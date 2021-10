Marina del Pilar firma compromiso contra la corrupción

Refrendando su compromiso con los valores y principios que rigen la Cuarta Transformación, y a tres días de rendir protesta como mandataria constitucional, la gobernadora electa de Baja California, Mtra. Marina del Pilar Ávila Olmeda, firmó el Acuerdo por la Transparencia y Contra la Corrupción , junto a los integrantes de su gabinete.

La gobernadora electa decidió suscribir el acuerdo en un espacio histórico para Baja California: el Museo del Sitio Campo Alaska en el área de La Rumorosa, un edificio con más de un siglo de existencia construido en la época de la Revolución Mexicana, para albergar las oficinas del gobierno de Mexicali.

En su participación, Marina del Pilar destacó que el combate a la corrupción es un principio rector de los actos públicos de su gobierno, en concordancia con lo que ha manifestado el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador: que la corrupción es el mayor obstáculo para el desarrollo de una nación, por lo que con servidores públicos honestos se pueden sacar adelante los proyectos que necesitan la población.

Agregó que es precisamente por esa honestidad que el pueblo de Baja California confío en ella otorgándole la victoria electoral en las urnas el 6 de junio, por lo que resulta fundamental erradicar cualquier práctica corrupta para avanzar en la construcción de una sociedad más justa.

“Hoy instauramos una nueva era. Se espera lo mejor y que se respeten los preceptos de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo ”, dijo, dejando en claro que no se tolerará la corrupción de ninguno de los servidores públicos que comenzarán funciones constitucionalmente a partir del próximo lunes 1 de noviembre.

Marina del Pilar en el Museo del Sitio Campo Alaska. Foto: Especial

La gobernadora electa anunció que impulsará el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), y se vigilará el uso adecuado de todos los recursos de la Administración Pública Estatal, a fin de que sean aplicados directamente en beneficio de las y los bajacalifornianos, impulsando principalmente el desarrollo de quienes más lo necesitan.

Los firmantes del acuerdo fueron Rosina del Villar Casas, secretaria de la Honestidad y la Función Pública; Catalino Zavala Márquez, secretario general de Gobierno; Marco Moreno Mexía, secretario de Hacienda; Alfredo Álvarez Cárdenas, coordinador de Gabinete; Juan José Pon Méndez, consejero jurídico y Carlos Murguía Mejía, director del Registro Público de la Propiedad y el Comercio.

Asimismo, signaron Rocío López Gorosave, oficial mayor del Gobierno del Estado; Juan Meléndrez Espinoza, secretario del Campo; José Adrián Medina Amarillas, secretario de Salud; Francisco Bernal Rodríguez, secretario para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua; Alma García Juárez, secretaria de Pesca y Acuacultura; Mónica Vega Aguirre, secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable; Miguel Aguiñiga Rodríguez, secretario de Turismo y Arturo Espinoza Jaramillo, secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial.

Adicionalmente, estuvieron presentes en la firma Netzahualcóyotl Jáuregui Santillán, secretario de Bienestar; Kurt Honold Morales, secretario de Economía e Innovación; Manuela Olmeda García, presidenta de Patronato DIF; Miriam Cano Núñez, secretaria de Inclusión e Igualdad de Género; Iván Carpio Sánchez, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana; Lourdes Cáñez Martínez, directora del Deporte y Alejandro Arregui Ibarra, secretario del Trabajo.

