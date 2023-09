Mauricio Kuri presenta nuevo sistema de movilidad de Querétaro.

Querétaro construye la ruta para ser el estado con la mejor y más moderna flota de autobuses urbanos de la República, afirmó el gobernador, Mauricio Kuri González, al presentar el nuevo sistema de movilidad que contempla 400 unidades de transporte, así como infraestructura y servicio que cambiarán la vida de las y los queretanos.

“Por supuesto que tenía varias opciones. Arreglar lo que estaba dentro de la caja o pensar fuera de la caja (…) No hice ninguna de las dos: rompí la caja. Hoy, hoy les estoy presentando no un cambio de reglas del juego, sino un nuevo juego. No un nuevo sistema de transporte, sino un nuevo sistema de movilidad. No un paliativo como se venía haciendo, sino una cura… para siempre”, enfatizó.

En el Querétaro Centro de Congresos (QCC), el gobernador recordó que al inicio de su administración se comprometió a resolver el reto de la movilidad, y a casi dos años de su gestión se da un paso más en el camino para cumplir con dicho ofrecimiento al anunciar un sistema con cuatro características: eficiente, accesible, amable y seguro.

La primera, dijo, garantiza al usuario esperar menos porque habrá mejor infraestructura, más opciones de transporte, nuevos autobuses, más frecuencias y tecnología de punta. Es accesible por contar con la mejor tarifa preferente del país: la Tarifa Unidos de dos pesos, que es un apoyo social directo a la economía familiar.

Porque los queretanos no merecen menos, hemos anunciado una nueva flota de autobuses de última generación, marca Mercedes Benz, que van a mejorar la movilidad en el estado de Querétaro y van a garantizar un servicio eficiente, accesible, amable y seguro. #SúbeteAlFuturo 🚌 pic.twitter.com/FNjFxUHXZc — Mauricio Kuri (@makugo) September 25, 2023

Destacó que es un sistema amable, porque se trata de un servicio atento, afable, capacitado y enfocado a satisfacer el cliente; y seguro, por la infraestructura, tecnología y capacitación que permitirán que los usuarios lleguen con bien a su destino.

Subrayó que el nuevo sistema de movilidad privilegia el interés del usuario, y no del concesionario. Es por ello que se creó una empresa de mayoría pública, que manejará los recursos para beneficio de la gente, garantizando el mejor precio, un servicio de primera, autobuses de clase mundial, accesibles y con gran confort y seguridad.

Kuri González indicó que es la primera vez en la historia de Querétaro que el Gobierno del Estado es propietario de una flotilla: 400 unidades de Mercedes Benz que contarán con todas las comodidades y avances tecnológicos; pero el esfuerzo no termina ahí, pues también entraron 60 unidades de apoyo en 11 rutas, más 10 unidades en dos rutas exprés, 25 autobuses en tres rutas adicionales, 47 camionetas tipo VAN en 19 rutas nuevas y 93 taxis de ruta; y al final del programa de Estandarización de Frecuencias habrá 30 rutas nuevas.

Precisó que este nuevo juego demandó cambiar la ley y tomar las riendas, se cancelaron 761 concesiones y no de manera autoritaria, pues hubo diálogo y reuniones, a fin de que los concesionarios corrigieran el servicio, pero no cumplieron. Asimismo, se formó la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), que cobra y administra con transparencia el dinero de las y los usuarios.

Con tarifas accesibles, mujeres operadoras capacitadas, autobuses nuevos, cómodos y seguros para que llegues bien a tu destino, ¡hoy hemos cambiado por completo el juego de la movilidad en Querétaro! #SúbeteAlFuturo pic.twitter.com/qtQL9qvjZH — Mauricio Kuri (@makugo) September 25, 2023

Al mismo tiempo que comenzó a diseñarse el sistema de transporte, se inició con la construcción de Paseo 5 de Febrero, columna vertebral de la movilidad de la zona metropolitana con un carril confinado que hará que los autobuses circulen de manera rápida y segura. Tendrá ciclovías, áreas verdes, zonas peatonales, pasos a desnivel, puentes, tecnología de sincronización de tráfico, seguridad con los más sofisticados métodos de vigilancia a distancia y cableado subterráneo.

Además de este proyecto, se trabaja en la edificación de siete paradas en la zona metropolitana, la recuperación de la Estación Balvanera y la rehabilitación del Centro de Transferencia de la Terminal de Autobuses de Querétaro y un nuevo patio de maniobras y estacionamiento para más de 400 unidades con una inversión de más de 90 millones de pesos, en Boulevard de la Nación.

Del mismo modo, ponderó que se confió en la integridad de las mujeres queretanas para estar al frente del servicio, y se capacitó a través de la Secretaría del Trabajo a casi mil conductoras, quienes tendrán buenos salarios, prestaciones, seguridad social, guarderías. Aunado a esto, anunció que se duplicará la beca a las mujeres que decidan capacitarse como operadoras de transporte público, pasando de cinco mil a 10 mil pesos bimestrales.

Añadió que se puso a disposición de las y los queretanos tecnología de punta para conocer el nuevo sistema con un mapa interactivo de rutas, digital e impreso, que puede consultarse en la App, con las paradas y estaciones de transbordo. Dicha aplicación facilita el control de los gastos, permite hacer recargas desde el celular, informa sobre la ubicación en tiempo real de rutas y agiliza los reportes.

“Señoras y señores: este es el nuevo juego. Es la ruta que construimos para llegar juntos al futuro. El nuevo sistema es de todas y de todos. Subrayo: de todas y de todos. Soy muy claro. El gobierno solo no puede. Necesitamos el compromiso de la gente. Hay que involucrarse, cumplir las reglas, usar la tecnología, cuidar los paraderos y los autobuses”, apuntó.

El mandatario estatal hizo un exhorto y un anuncio a la población; primero, señaló que el nuevo sistema comenzará a funcionar de inmediato en algunas rutas, pero en la primera semana de noviembre entrarán 120 unidades a Paseo 5 de Febrero en carriles confinados que marcarán un antes y un después, y en enero estarán plenamente en funcionamiento los 400 autobuses.

Destacó que el tema de la movilidad no se arregla solo, por lo que solicitó la ayuda de la ciudadanía para que viajen más seguros, más cómodos, su abordaje sea más rápido y eso permita administrar con más eficiencia el dinero que es de todas y todos, con el uso de la tarjeta.

Al respecto, compartió que habrá cajeros disponibles en toda la zona metropolitana gracias al apoyo del sector privado. Los usuarios frecuentes, mencionó, tendrán ahorros adicionales, el primer transbordo será gratis, estarán protegidos y en un futuro podrán adquirir un bono que apoyará su bolsillo.

Kuri González puntualizó que el estado de Querétaro es lo mejor de México, representa al país en todo el planeta como ejemplo de educación, cultura, productividad y excelencia. Con el sistema de movilidad se inaugura una nueva etapa de desarrollo, que es muy importante, pero también se cumple con una sentida demanda social.

“Llevamos justicia social porque la gente es primero. Este nuevo juego lo ganaremos siempre y cuando lo juguemos en equipo. Contigo, todo lo podemos. Seguimos en marcha. El futuro se aproxima. Subimos al siguiente nivel. No hay tiempo que perder. Juntos, juntos estamos mejor”, concluyó.

Durante su discurso, el director general de la AMEQ, Gerardo Cuanalo Santos, informó que la entrega de los autobuses será paulatina, pues a partir del 26 de septiembre entra en funcionamiento la Troncal 12 con unidades nuevas, la cual tiene una cobertura de Avenida de la Luz al Mirador; y el 30 de septiembre entrará en funcionamiento la Troncal 11, con cobertura de la estación de Balvanera al Parque Industrial Querétaro, facilitando la movilidad de los usuarios del municipio de Corregidora al norponiente sin transbordo. De esta manera se continuará sumando a más unidades.

Compartió algunas acciones en las que se trabaja para poner en orden el servicio de transporte público, como la “Guía Qrobús”, que permitirá compartir información actualizada mensualmente, detallando zonas de cobertura, trayectos de rutas y opciones de conectividad. Además de la App Qrobús, en funcionamiento desde el año pasado, presentó un servicio a través de WhatsApp, que facilitará las recargas de tarjetas de prepago, consulta de saldo, inscripción al programa Tarifa Unidos y consulta de rutas.

Detalló que a partir del 26 de septiembre los usos de la tarjeta de prepago en todas las rutas Qrobús tendrán costo cero en su primer transbordo, además se abre una nueva convocatoria para inscribirse en la Tarifa Unidos; mientras que para los usuarios que no son preferentes, pero sí recurrentes, se alista el Bono Qrobús, el cual se implementará en noviembre y consiste en una recarga de 111 pesos para que el usuario pueda utilizar de manera ilimitada durante siete días el transporte público. En tanto, el bono mensual facilitará al sector empresarial apoyar a sus trabajadores con una recarga de 451 pesos permitiendo al beneficiario el uso ilimitado del transporte público durante 30 días. Dichos bonos funcionarán a través de códigos QR.

“Qrobús es de los queretanos, es el medio por el cual la gran mayoría de los ciudadanos se mueven para tener acceso a una oportunidad de empleo, a la salud, al esparcimiento y a mejorar su calidad de vida. La calidad y calidez del servicio de transporte depende de todos, te hago un llamado a ti usuario para que participes utilizando tu tarjeta de prepago, cuidando las unidades, las estaciones, respetando a las operadoras y cediendo los espacios preferentes”, mencionó.

A su vez, el CEO de Mercedes Benz Autobuses, Alexandre Nogueira, señaló que un buen lugar para vivir se caracteriza en gran medida por la eficiencia de su movilidad; en este tenor manifestó que el estado de Querétaro se está convirtiendo en referente nacional con un sistema eficiente, planeado, estructurado y con autobuses de primera calidad.

“Quiero reiterarles que los autobuses en los que se transportarán son los primeros en su tipo, en el país. La configuración con la que cuentan, los hacen seguros, confortables, tecnológicos, innovadores y eficientes con el medio ambiente. En efecto, tendrán los mejores autobuses del país con la estrella al frente”, expresó.

Al término del evento, el gobernador; la operadora de transporte, Janeth Araujo Rosales; y demás autoridades que presidieron la inauguración de los autobuses, hicieron un recorrido por las unidades, acto en el que se brindó una explicación de sus características, entre las que destacan los asientos preferentes, espacio para sillas de ruedas, rack para bicicletas, sistema de arrodillamiento y rampa, guía podotáctil y señales en braille, cámaras de videovigilancia, cargadores USB en asientos, pantallas informativas y tecnología para medir hábitos de conducción.

JVR