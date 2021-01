Mauricio Vila: en Yucatán medidas para controlar COVID no son populares pero sí efectivas

Los Yucatecos me eligieron para hacer lo correcto y no lo popular, aseguró el gobernador Mauricio Vila al rendir su segundo informe de gobierno.

Al reconocer que el manejo y control de la pandemia ha tenido como respuesta medidas que no han sido totalmente populares, pero sí necesarias para salvar las vidas de los yucatecos.

Ante este escenario nos hemos caracterizado por ser un gobierno que actúa con responsabilidad, por ello hemos implementado medidas que ayudan para aminorar los efectos de la pandemia, medidas que sin duda han sido difíciles y algunas no han sido populares. Pero ustedes no me eligieron para hacer lo popular, me eligieron para hacer lo correcto