Samuel García, Gobernador de Nuevo León, se unió a la lista de posibles aspirantes, por parte de Movimiento Ciudadano, a la Presidencia de la República rumbo a los comicios federales de 2024.

En entrevista con medios, García Sepúlveda explicó que, dentro de Movimiento Ciudadano, aún no hay claridad en torno a quién será el candidato para las próximas elecciones presidenciales, pues en el partido hay “gallos y mujeres fregonas” , esto es, muchos posibles aspirantes, entre los cuales “me apunto como uno de ellos” , dijo.

Sin embargo, el Gobernador de Nuevo León puntualizó que, ahora, su prioridad es continuar trabajando en la entidad, pues “falta mucho” para los próximos comicios.

A propósito, Samuel García dijo que él no se ve en otro movimiento que no sea Movimiento Ciudadano y, también, que no está claro si, para aspirar a la Presidencia de la República, el partido habrá de hacerlo solo o en coalición , pero que “hemos demostrado con Nuevo León que no ocupamos a nadie, que solos ganamos y ganamos bien”, comentó.

Finalmente, el mandatario estatal instó a integrantes de Movimiento Ciudadano a mantener la unidad y evitar discursos que generen división y polarización.

AM