AMLO adelanta que "corcholatas" y Jesusa Rodríguez encabezarán marcha del 27 de noviembre

La vanguardia de la marcha del domingo 27 de noviembre está confirmada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien informó este viernes que estará acompañado de los tres aspirantes a la candidatura presidencial de Morena.

Yo voy a encabezar, no sé todavía muchos que no pueden por alguna razón por salud, la edad, seguramente habrá tres ciudadanos, estoy invitando a Jesusa, a la jefa de gobierno de la Ciudad de México (Claudia Sheinbaum), dos ciudadanos más de los que iniciaron esto, porque siempre lo he dicho este no es un movimiento de un solo hombre, van a estar Adán Augusto López, Marcelo Ebrard, los representantes del movimiento en las cámaras, los representantes del gabinete y luego todos los legisladores y por orden alfabético los estados Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

En forma irónica, López Obrador se refirió a las críticas por el supuesto acarreo que se registrará el domingo.

No pueden venir todos porque no hay camiones, son 12 millones de adultos mayores que reciben pensión y que antes no recibían; 2 millones 200 mil jóvenes que ya están trabajando; 11 millones de estudiantes que a lo mejor van con sus papás acarreados; 450 mil sembradores que reciben jornales para sembrar sus parcelas de árboles frutales maderables; dos millones de campesinos que reciben de manera directa un apoyo; 200 mil pescadores; 110 mil escuelas en dónde las sociedades de padres y madres de familia han recibido presupuesto para darle mantenimiento a las escuelas Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

Luego de este primer bloque, marcharán las organizaciones sociales como el sindicato de electricistas, los maestros y los petroleros.

El Presidente no descartó que pudiera haber brotes de violencia, pero confió en la gente para contener las provocaciones.

La misma gente cuando vea a alguien que está haciendo mal ya sabe cómo darle la vuelta, no hacer caso y si hay provocadores, amor y paz, tranquilízate primo hermano, serenate, y nos vamos a organizar porque si no, no vamos a caminar Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

RFH