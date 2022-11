Podría ser mi última marcha, pero vamos a estar todos: AMLO responde, otra vez, a críticas

El Presidente López Obrador aclaró que la marcha del domingo podría ser “la última” que encabece , si bien “nadie sabe” qué pasará en el futuro, por lo que celebró que ésta estará llena de simpatizantes contentos con los resultados de su administración, pese a que los opositores califican la movilización como “desfile” o “marcha de acarreados”.

"La gente está esperanzada, contenta, entonces, ¿cómo no vamos a celebrarlo? Dicen que no es marcha, que va a ser un desfile… Llámenle como le llamen, el caso es que vamos a estar todos . Dicen, ‘es que va a haber acarreados’… Pues no queremos que nadie vaya a la fuerza, sino todos por su propio pie. La gente va a contenta y no va a ir más, porque, en efecto, no hay cómo trasladarse; no hay camiones para tanta gente que quiere ir”, comentó el Presidente.

Explicó que la gente acude satisfecha y voluntariamente a esta marcha debido a que su administración ha logrado imponer marcas históricas .

“Ya se está creciendo de nuevo. Espero que este año la tasa de crecimiento llegue a cuatro por ciento. Tenemos varios récords históricos, como el mayor número de empleos que se haya generado en toda la historia: 21 millones 700 mil trabajadores inscritos en el IMSS. Al mismo tiempo, tenemos récord en salario promedio, de 15 mil pesos en esos trabajadores”, enumeró el mandatario.

También, tenemos récord en que no se haya devaluado nuestro peso: es la primera moneda fortalecida con respecto al dólar. Y primer lugar en inversión extranjera directa: México es el principal socio comercial de Estados Unidos; nunca se había destinado tanto apoyo a la gente pobre”, concluyó.

Por eso, dijo que le llama la atención que sus adversarios políticos se encuentren molestos con el Gobierno federal, cuando deberían sumarse a esta celebración. A propósito, acusó que éstos, ahora que no están en el poder, muestran “su verdadera cara” .

Qué bueno que se están definiendo, porque habían ocultado su verdadero pensamiento, su manera de pensar y de ser. Ahora se están quitando la máscara y están haciendo a un lado la simulación; dicen: ‘yo no soy igual que los demás, yo soy superior, yo soy de sangre azul, […] cómo voy a ser igual que un campesino que no terminó la primaria’. Se olvidan que la democracia es igualdad. Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República

