Ricardo Monreal asegura que asistirán un millón de personas a la marcha de AMLO

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, consideró que la marcha a la que convocó el presidente Andrés Manuel López Obrador para el domingo próximo será la más grande en la historia y asistirán más de un millón de personas.

Entrevistado en el marco de la reunión que organizó con senadores y trabajadores del Senado para ver la participación de la Selección Mexicana en el Mundial de Futbol, expresó su preocupación por la polarización que prevalece en el país y pidió que la manifestación a la que llamó el Presidente de la República no participen sectores, sino que permitan que se realice de manera libre, para que no sume a la división del país.

“Hago un llamado a que todos asumamos con responsabilidad y tolerancia lo que está pasando, incluso un llamado a la marcha del próximo domingo para que no se involucren sectores y permitan que sea la marcha pacífica. No conviene porque ese tipo de manifestaciones siempre son muy vulnerables y obviamente ojalá y esto no provoque mayor polarización”, expresó.

El político zacatecano dijo que incluso si no asistiera el millón de personas a la marcha con el Presidente de la República, él ya cuenta con la aceptación de la mayoría de la población, lo que le da la legitimidad necesaria.

“Aún cuando no vinieran a marchar, lo que yo creo que va a ser la más grande marcha en la historia del México moderno, yo creo que va a rebasar el millón de personas, pero aun cuando no viniera ese millón de personas el Presidente va a mantener su nivel de aceptación y popularidad; no va a ganar más ni menos.

“La legitimidad lo acompaña y no tiene por qué demostrarse eso en la calle, porque la gente lo dice y lo afirma. Más del 60 por ciento está con él, lo apoya. Entonces, esa muestra del próximo domingo pareciera ser muy fuerte, pero no la necesita el Presidente de la República”, consideró.

Por otra parte, Monreal puntualizó que sus aspiraciones a la candidatura presidencial son legítimas y rechazó que vaya a desempeñar un papel como “Caballo de Troya” para dividir a la oposición al irse a Movimiento Ciudadano, como circulan las versiones en redes sociales.

“Todo eso es falso, son conjeturas falsas que no conocen mi historia. Mi historia es muy clara de conocerla. Lo mismo me decían cuando era candidato del PRD, que habría de ser sólo comparsa del Presidente, y les ganamos, y nunca volví al PRI. Lo mismo ahora les digo: las conjeturas que han hecho son falsas. Soy un hombre honesto, limpio, y el día que decida lo voy a hacer con toda integridad”, aseveró.