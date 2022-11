Ricardo Monreal no participará en marcha de AMLO al Zócalo; viajará a España para reunión interparlamentaria

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, representará a la delegación mexicana en la Reunión Interparlamentaria que se realizará en Madrid, España, el 27 y 28 de noviembre, por lo que no asisitirá a la marcha que convocó el Presidente Andrés Manuel López Obrador rumbo al Zócalo capitalino por "cuatro años de transformación".

Como no he salido en cuatro años, hoy España insiste en que vaya a una interparlamentaria... Es que el día 27 yo tengo una interparlamentaria México-España, tenemos una reunión en Madrid, y yo había ofrecido ir a la marcha, pero me va a impedir porque tengo que ir a Madrid