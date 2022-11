"Marcha del acarreo de AMLO es una aberración pagada por el gobierno": Anaya

Ricardo Anaya aseguró que el próximo domingo 27 de noviembre el Presidente Andrés Manuel López Obrador encabezará la "marcha del acarreo", pues para que haya una gran cantidad de asistentes, su Gobierno va a presionar a todas las personas que reciben apoyos económicos.

Por medio de un video mensaje publicado en su perfil de Twitter, el excandidato presidencial por el PAN afirmó que el Presidente de México "no tiene palabra" , esto al recordar las declaraciones del mandatario, quien prometió renunciar a su cargo y retirarse a su finca de Palenque, Chiapas, cuando hubiera una marcha superior a las 100 mil personas.

Sin embargo, señaló que el Presidente López Obrador nunca aceptará que hubo más de 100 mil personas en la pasada Marcha por la Democracia y es por esta por esta razón se necesita que el Instituto Nacional Electoral (INE) sea independiente del gobierno y los partidos políticos.

"Además de que volvió a mentir, lo único que se le ocurre es convocar a una contramarcha, organizada y pagada por el gobierno; eso es una aberración" Ricardo Anaya

Anaya destacó que no importa cuánta gente asista, el Presidente de la República no reconoce la voz de quienes piensan distinto y en su lugar hace ruido para que no se tomen en cuenta esas opiniones.

Y resaltó que la marcha del 13 de noviembre fue una "auténtica" protesta ciudadana "a favor de una institución que representa algo muy valioso para México, por eso no hubo agresiones, no hubo destrucción, sólo la expresión sincera de un apoyo en positivo".

"No va a ser, como sí fue la del día 13, una manifestación libre. La de (el Presidente) López Obrador va a ser la marcha del acarreo" Ricardo Anaya

Ricardo Anaya añadió que quedó claro que el INE une a los ciudadanos como un país libre, democrático y plural.

Finalmente, reiteró que el Gobierno federal debería darse cuenta de que un México dividido no va a ningún lado , por ello hizo un llamado a la unidad y a jugar de "nuevo en la misma cancha".

DGM