Joven compra PS5 durante Buen Fin, pero le llega un paquete de pañales

A través de Twitter, un internauta denunció haber sido engañado durante el Buen Fin luego de haber realizado la compra de una consola de videojuegos PlayStation 5 (PS5). El joven aseguró que compró su producto en la tienda en línea de Aurrera, pero recibió una bolsa de pañales.

“La estafa que me aplicó @BodegaAurrera @WalmartMexico compre una PlayStation 5 y me llegó una bolsa de pañales, tan ridículo como eso, ¡una bolsa de pañales!”, escribió el joven. Por su parte, la respuesta de una de las tiendas fue darle seguimiento a su caso: “Hola Carlos, lamentamos tu experiencia, ¿nos podrías indicar desde qué aplicación o sitio realizaste tu compra?. Quedamos pendientes”.

El joven compartió su experiencia en Twitter. Foto: Especial.

Poco después el joven escribió en redes que “solo resolvieron con la devolución del producto”. Por lo que pidió la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor : "Espero que puedan darme una solución distinta al solo la devolución @Profeco".

Finalmente, el internauta "estafado", detalló en un hilo de Twitter que la dependencia tampoco le ayudó en su caso. "Profeco se deslinda rápidamente y solo me dan la solución de la devolución, por qué fue error de paquetería”, dijo.

Internautas acusaron que el caso podría ser falso, porque el afectado solo compartió una fotografía de los pañales y no un video abriendo la caja. “Publicas una foto con pañales no hay video de cuando abres el envío dudoso tu reclamo tu podrías haber sacado la consola y puesto los pañales tu foto e historia no es creíble y creo te quieres pasar de listo pero bueno seguro se hará una investigación”.