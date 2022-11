El Presidente Andrés Manuel López Obrador negó que se estén organizando personas acarreadas para asistir a la marcha a la cual convocó el próximo 27 de noviembre en la Ciudad de México, pues aseguró que éstas no son necesarias dado a que su Gobierno cuenta con “70 por ciento de aprobación” .

La gente viene por su propio pie, por su propia voluntad, porque son millones los que respaldan este movimiento. No sé de dónde sacan que vamos a hacer un acto de acarreados si tenemos 70 por ciento de aprobación en 80 millones de mexicanos ciudadanos. Claro que no pueden venir todos, no van a estar todos, pero así estamos. Si no tuviésemos 70 por ciento de aprobación ya nos hubiesen derrotado.