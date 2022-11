AMLO pide a provocadores o violentos no ir a marcha

La marcha convocada para el próximo domingo 27 de noviembre no tiene como finalidad ejercer presión para que se apruebe la Reforma Electoral, sino para celebrar los logros alcanzados durante los cuatro años de la actual administración y está invitado todo el pueblo; “sólo nos reservamos el derecho de admisión para provocadores y violentos”, afirmó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Y aprovecho también para decir que la marcha del domingo no es para tratar el tema de la Reforma Electoral, eso ya está planteado, ya está en el Congreso, y estoy a punto de enviar la iniciativa de reforma legal, pero eso ya lo van a atender en el Poder Legislativo y, si se requiere, en el Poder Judicial, si hay alguna controversia constitucional o se declara inconstitucional en el caso de que se apruebe la ley; ya correspondería a la Suprema Corte de Justicia, pero eso ya, ya está”, aseguró.

En su conferencia matutina, agregó que durante el mitin que encabezará en el Zócalo capitalino, dará a conocer detalles de al menos 16 logros de su Gobierno, que describió así:

1.- Que ya no domina en México la oligarquía.

2.-No se permite la corrupción.

3.-Ahora sí pagan impuestos los potentados que antes no pagaban.

4.-Tenemos finanzas públicas sanas.

5.-El 85 por ciento de los hogares mexicanos recibe cuando menos una pequeña porción del presupuesto público.

6.-Nos sentimos muy dichosos de estar entre todos apoyando a los más pobres.

7.- No queremos que en México haya racismo y que vamos ganando esa batalla.

8.- No aceptamos el clasismo ni la discriminación.

9.- Está triunfando nuestra estrategia de atender las causas que originan la violencia.

10.- La paz es fruto de la justicia.

11.- Ya son 12 millones de adultos mayores que tienen una pensión y que a partir de enero van a tener un aumento del 25 por ciento.

12.- Seguirán aumentando los salarios de los trabajadores.

13.- 11 millones de jóvenes estudiantes de familias pobres tienen becas.

14.- Ahorramos 50 mil millones de pesos por no pagarle publicidad a los medios de información.

15.- Que hay esperanzas y felicidad en nuestro pueblo.

16.- A pesar de la pandemia y de otras calamidades, México está avanzando y aumenta su prestigio en el concierto de las naciones.

López Obrador destacó que esos logros de su Gobierno se alcanzaron sin violencia, de manera pacífica, y se avanza en la justicia que garantiza la paz y la tranquilidad del país.

Asimismo, pidió que “todo el que quiera asistir (a la manifestación del domingo) vaya del color que sea, con zapatos, zapatillas, huaraches; que lleve, eso sí, su gorra, su sombrero, porque va a haber sol, y que si tiene guitarra, lleve la guitarra o el acordeón, y los que tengan una batucada que vayan, y las bandas y marimba”.

En respuesta a la oposición, la cual asegura que las obras iniciadas en esta administración no ayudan a la recuperación del país, el Presidente dijo que “tienen razón, no van a ayudar; ya están ayudando, lo puedo probar: no ha aumentado el precio de las gasolinas, no ha aumentado el precio del diésel, no ha aumentado el precio de la luz. Si por eso va a estar muy buena la marcha”.

...Y advierte: unidad nacional sí, pero no a toda costa

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo a sus críticos que sí busca la unidad nacional, pero no será a toda costa, ni respondiendo a chantajes.

“La verdad, la verdad, yo tengo que atender a todos y respetar a todos, pero yo no quiero tener relaciones con corruptos. No quiero que en aras de la unidad, me esté yo abrazando con corruptos que le han hecho tanto daño al país”, señaló.

Para el mandatario, la polarización no terminará con una unidad impuesta a cualquier costo.

“Ah, es que, si no, vamos a echar a andar una campaña de que en México hay polarización. No, esa unidad a toda costa no la quiero, quiero la unidad del pueblo y que todos actuemos a partir de lo que es justo y de lo que nos conviene a los mexicanos”, afirmó.

López Obrador agregó que quienes insisten en esa unidad, son aquellos que le regatean lo que considera son éxitos de su administración.

“Nada más tengo que hacerlo porque cuando hago un planteamiento es que ya llevo tiempo en estos asuntos. Entonces, sí es un llamado a la reflexión (la baja en la incidencia de secuestros). No es poca cosa, porque esto es evitar dolor, sufrimiento. El que ni siquiera eso reconozcan y que sólo estén buscando las podridas… Es un llamado, es decir: ‘bueno, no queremos’… Dicen: ‘Vamos a conciliarnos’”, expuso.

Dijo que es necesaria una clase media fraterna y sensible ante las dificultades de los demás, pero es lo contrario: “queremos que tengamos una clase media muy fraterna, muy humana, y existe un sector de la clase media muy fraterna, muy humana, pero hay sectores que se comportan peor que los fifís”.