Miguel Barbosa niega tener control de seguridad en Tecamachalco tras asesinato de ministeriales

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, negó que el alcalde de Tecamachalco, Ignacio Mier, le haya entregado la seguridad del municipio luego de que el secretario de Seguridad y 12 elementos más fueron detenidos por el asesinato de tres agentes ministeriales de la Fiscalía General del estado.

Los hechos ocurrieron la noche del viernes, cuando elementos municipales marcaron el alto a la camioneta sin rótulos, en la que los agentes se trasladaban, y al no respetar la indicación se desató una persecución que derivó en una balacera. Según los primeros reportes, los agentes fueron hallados con disparos en la cabeza y uno más que resultó herido describió el momento.

Tras esto, la Fiscalía General de Puebla dio a conocer que el secretario de Seguridad municipal, Santizo Méndez, su escolta y 12 elementos más fueron aprehendidos el sábado por su probable participación en los hechos, a lo que se sumó el mensaje del edil quien anunció que solicitaría al gobierno de Barbosa Huerta que asumiera el control de la seguridad para evitar una crisis.

Ante esto, el gobernador sostuvo que su administración no asume la responsabilidad de este rubro en ninguno de los 217 municipios, además señaló que no se ha comunicado con el alcalde, pero que esto no implica que se trate de una práctica exculpatoria.

“Yo no me meto en las investigaciones ni me reportan el curso de las mismas. El deslinde de los hechos ocurridos el viernes lo tiene que hacer la Fiscalía del estado, no el poder ejecutivo estatal”. Miguel Barbosa Huerta

Miguel Barbosa niega haber recomendado al secretario de Seguridad

Al ser cuestionado sobre si él recomendó el nombramiento del secretario de Seguridad, quien ha sido acusado de estar vinculado con la protección a bandas dedicadas al robo de combustible, Barbosa Huerta dijo que jamás hubo un intercambio de sugerencias.

“Si me lo hubiera consultado, le hubiera dicho que no lo contratara por todo lo que se acaba de decir”, comentó.

Aseguró que la designación de estos cargos corresponde sólo a los presidentes municipales, por lo que les recomendó que “no contraten a quienes fueron responsables de una época negra en el pasado reciente”.

Durante esta mañana se espera que se lleve a cabo la audiencia en la que un juez resolverá la situación jurídica de los elementos, así como su vinculación a proceso.

