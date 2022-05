Morena se ha convertido en una pesadilla para las familias mexicanas: PRD

El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, aseguró que Morena se ha convertido en una verdadera pesadilla para las familias de México, por lo que advirtió que no permitirán que avance en los estados durante el próximo proceso electoral.

"Nos hace unirnos un riesgo verdadero en el país y la amenaza de que se aterrice la tragedia nacional que se llama Morena, que se ha convertido en la pesadilla para las familias mexicanas", indicó desde Hidalgo en donde acompañó a la candidata a gobernadora, Carolina Viggiano.

El perredista hizo un llamado a la ciudadanía para que no se dejen engañar por las amenazas de Morena de quitar los programas sociales.

Además, Jesús Zambrano mostró su apoyo al proyecto de Carolina Viggiano, quien compite por la gubernatura de Hidalgo por la coalición Va por México.

te puede interesar Moody’s anuncia lanzamiento de su filial local en México

En tanto, Carolina Viggiano dijo que los morenistas son mentirosos y perversos, ya que solo tratan de confundir y manipular a la gente. Asimismo , aseveró que los de Morena no saben gobernar ni trabajar.

“Que les digan que van a desaparecer los programas sociales, no les crean. No han leído la Constitución en su artículo cuarto, mienten todo el tiempo para manipular y tener el apoyo. Les gusta solo hacer campaña, hablar todo el día, los de Morena no saben gobernar y trabajar", aseveró.

Por último, la candidata de Va por México se comprometió a mejorar la calidad de vida de los habitantes y dotar de agua potable a las comunidades.