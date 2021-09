Movimiento Ciudadano impugnará sanción a Samuel García

Movimiento Ciudadano (MC) impugnará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la sanción impuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE) contra el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, por 28 millones 53 mil pesos.

En un comunicado el partido naranja aseguró que sobre las supuestas aportaciones de familiares, en todo momento se actuó de buena fe apegándose a transparencia y rendición de cuentas, ya que solo se recibieron aportaciones de personas físicas y militantes que cumplieron los requisitos legales.

“Consideramos que el INE no cumplió con el mandato del Tribunal, pues ordenó ser exhaustivo y no lo hizo e impuso una sanción sin fundar, ni motivar, ni describir precisamente cómo es que Movimiento Ciudadano violentó la norma electoral”, destaca la misiva. Además la fuerza política dijo que no permitirán que se manche el triunfo de Samuel García.

Eligen a coordinador para el Edomex

El senador Juan Zepeda fue electo como coordinador estatal de Movimiento Ciudadano para el Estado de México.

En reunión privada el coordinador nacional del Movimiento, Clemente Castañeda, el senador Dante Delgado y el diputado Jorge Álvarez Máynez, tomaron protesta a las y los nuevos integrantes de la Comisión Operativa Estatal.

Es un honor estar con las mujeres y hombres que con esfuerzo han sentado las bases de nuestro Movimiento en el Estado de México. Estoy seguro de que con el liderazgo de @JuanZepeda_, seguiremos demostrando que @MovCiudadanoMX es la opción de futuro que el estado necesita. 🍊🙌🏼 pic.twitter.com/juWloeBJYQ — Clemente Castañeda H (@ClementeCH) September 4, 2021

“Hay un gran esfuerzo detrás de estos buenos resultados, felicitamos y reconocemos la labor de este gran equipo y a sus ciudadanos que votaron de manera libre; en Movimiento Ciudadano fuimos muy señalados por ir solos en las pasadas elecciones, pero esta decisión se tomó para construir una verdadera opción para el futuro, de la mano de las y los mexiquenses”, destacó Clemente Castañeda.

Como dirigente estatal de @MovCiudadanoMX, mi compromiso será consolidar a nuestro partido como la fuerza ganadora en el Estado de Méxicohttps://t.co/jaKPoP5oju — Juan Zepeda (@JuanZepeda_) September 4, 2021

El emecista aseguró que Juan Zepeda es un ciudadano comprometido con sus causas y aclaró que en todo momento, buscará el beneficio para los habitantes.

Mientras que Dante Delgado adelantó que trabajan para ganar la entidad mexiquense para 2023 y en 2024 defenderán las causas de la sociedad.