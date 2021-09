Menor con diabetes acusa que le negaron la vacuna COVID pese a contar con amparo

Una menor de edad, que padece diabetes tipo 1, pidió al Gobierno federal que le dé lugar, día y hora para recibir la vacuna contra COVID-19, luego de que le fue negada pese a contar con un amparo para la inmunización, emitido por el Poder Judicial de la Federación.

"Solicito que me dé día, fecha, lugar donde me puedan vacunar y así pueda llevar una mejor vida", mencionó la menor originaria de Veracruz en un video que circula en redes sociales.

La menor acusó que se sintió expuesta al virus al acudir a la cochera del secretario de Salud de Veracruz, Roberto Ramos Alor, como parte del proceso para exponer sus razones y recibir la vacuna contra COVID-19.

"El día de hoy después de estar una hora en la cochera del secretario de Salud de Veracruz junto a uno baños públicos, lugar donde me he sentido más expuesta en esta pandemia, a pesar de los argumentos expuestos, me dicen que no me pueden vacunar porque no estoy en riesgo", señaló.

La menor sustentó su petición en información proporcionada por fuentes oficiales como la Cofepris que autorizó el uso de la vacuna Pfizer a partir de los 12 años.

Recordó que López-Gatell le explicó que las personas y menores con diabetes tipo 1 corren el riesgo de padecer COVID-19 grave, por lo que deben tener mayores cuidados por ser un grupo vulnerable.

Mencionó que la OMS cataloga a la diabetes tipo 1 como una comorbilidad que puede aumentar el riesgo al enfermar del nuevo coronavirus.

