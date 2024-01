Morelos: Recorte deja a Árbitro en vulnerabilidad

El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) se encuentra en jaque, debido a que los recursos económicos con los que cuenta sólo le alcanzan para operar hasta el mes de febrero, antes de que empiecen las campañas electorales.

En entrevista con La Razón, la presidenta del organismo, Mireya Gally Jordá, explicó que de no ser aprobada una ampliación presupuestal, “entraríamos a un riesgo severo, pues la elección es un tema de seguridad nacional”.

Mencionó que tras el recorte de 40 por ciento al gasto operativo del órgano electoral, sólo se tiene la capacidad financiera para operar hasta el mes de febrero, “y ya no tendría yo recursos para poder enfrentar el mes de marzo”.

La consejera presidenta del Impepac indicó: “Es algo en lo que todos estamos ahí atentos y bueno, quiero reconocer que hay diferentes instituciones, incluido el INE, que están muy pendientes de la evolución de esto, y yo sé que bajo ninguna circunstancia nos dejarían solos”.

Mencionó: “Tenemos 48 consejos, 36 municipales y doce distritales, y en cada uno de los consejos tenemos a seis consejeros trabajando ahí y además, a cada uno de esos consejos debes proveerles de luz, agua, Internet, de todos los servicios mínimos indispensables para sobrevivir”.

Mireya Gally apuntó que ante la situación económica tan precaria por la que atraviesan se han acercado al Poder Ejecutivo estatal en busca de que se autorice una ampliación presupuestal.

“Ojalá y haya buena disposición por parte del Ejecutivo para apoyarnos en otorgarnos estas ampliaciones” externó Gally Jordá.

Sin embargo, apenas el pasado lunes el encargado del despacho de la Secretaría de Hacienda estatal, José Gerardo López Huérfano, sostuvo en entrevista con medios locales que “es muy pronto” para pedir ampliaciones presupuestales.

López Huérfano aseguró que no se ha recibido notificación oficial de parte del Impepac respecto a una ampliación, por lo que el tema no ha sido revisado.

Para este 2024, el Impepac pidió un presupuesto de 567 millones 863 mil 856 pesos, pero a finales de diciembre del año pasado el Congreso local sólo le autorizó un monto de 340 millones 712 mil 314 pesos, lo que representa 40 por ciento menos de lo solicitado.

La presidenta del Impepac aseguró que estos recursos son insuficientes para organizar adecuadamente el proceso electoral ya en puerta, pues además del gasto corriente, se debe contratar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), así como mandar imprimir las boletas y adquirir todo el material que se va a utilizar el día de la elección; “eso sólo son dos ejemplos de las cosas extras en las que debemos gastar”.

Gally Jordá apuntó que a pesar de que el año pasado también se sufrió un recorte, se logró pagar la nóminas y los servicios, sin tener que iniciar el actual ejercicio año con adeudos, pero aún hay saldos pendientes referentes a jubilaciones.

Añadió: “Nosotros somos un Instituto que no generamos recursos, y si el Poder Legislativo no nos otorga los recursos, pues nosotros evidentemente no podemos hacer frente a la obligación de pagar las jubilaciones y todas las cosas de las que el mismo Legislativo nos obliga a hacernos responsables”.

La consejera presidenta del órgano electoral indicó que ante la situación por la que atraviesan, una primera acción es la petición de ampliación presupuestal al Gobierno del estado.

Si no se concede, continuó, veríamos si es necesario interponer un juicio de carácter electoral ante los tribunales correspondientes, “los cuales pueden declarar que es necesario que se nos otorguen recursos adicionales”, y otra opción es la controversis constitucional, que ya se prepara.

En cuanto al clima de inseguridad que se vive en Morelos, la presidenta del Impepac precisó que no es tema que le competa a este organismo, sino que es responsabilidad del Poder Ejecutivo.

Mencionó que los trabajadores del Instituto “no hemos recibido a amenazas directamente, pero en lo que va a del proceso electoral ya nos han robado dos vehículos del personal que trabaja aquí y, bueno, algunas personas saliendo de aquí, de las instalaciones, pues sí se han visto amenazadas”.