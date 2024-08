Ordenan liberar a Juan Antonio Vera Carrizal, agresor de la saxofonista María Elena Ríos

La saxofonista María Elena Ríos informó este miércoles que el juez José Gabriel Ramírez Montaño ordenó liberar a su agresor Juan Antonio Vera Carrizal, además acusó a las autoridades judiciales de dejar su caso y los de otras mujeres en Oaxaca en la impunidad.

"Juan Antonio Vera Carrizal ha quedado en libertad. Veinte minutos le tomó a este juez corrupto José Gabriel Ramírez Montaño, la resolución. Esto es Oaxaca, esto es México, esta es la impunidad que viven las mujeres en luchamos por justicia", escribió Ríos en sus redes sociales.

Ganó la corrupción.



Juan Antonio Vera Carrizal ha quedado en libertad.



20 minutos le tomó a este juez corrupto #JoséGabrielRamírezMontaño, la resolución. esto es #Oaxaca, esto es #México, esta es la impunidad que viven las mujeres en luchamos por justicia.



Todo fue pactado… pic.twitter.com/xpmfRpXXYR — • 𝐄𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐑í𝐨𝐬 🎷 (@_ElenaRios) August 14, 2024

En septiembre de 2019, María Elena Ríos fue atacada con ácido, lo que le dejó quemaduras en su rostro y gran parte de su cuerpo, y ha sido sometida a diferentes tratamientos médicos y quirúrgicos.

Desde el martes, la saxofonista María Elena Ríos advirtió que un juez de Oaxaca va a liberar este martes 13 de agosto a su agresor, Juan Antonio Vera Carrizal, acusado de ser el autor intelectual en el ataque con ácido en su contra en septiembre de 2019.

“Lo va a liberar, lo va a liberar”, lamentó la saxofonista con la voz entrecortada, previo a la presentación de sus alegatos de clausura en el juicio de Vera Carrizal, durante el que el juzgador José Gabriel Ramírez Montaño “corrió” a observadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

“El juez está más pendiente de mis redes sociales que del juicio, y enojado me dijo que no porque yo hice una publicación me va a dar una sentencia favorable. Ya lo dijo, lo va a liberar", denunció María Elena Ríos.

#URGENTE‼️

El juez acaba de decir que no porque haya hecho una publicación, va a sentencias a #VeraCarrizal.



‼️Lo va a liberar‼️



‼️Gobernador @salomonj YASACA LAS MANOS DEL JUICIO‼️ pic.twitter.com/zUHcKU1yRA — • 𝐄𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐑í𝐨𝐬 🎷 (@_ElenaRios) August 13, 2024

En la resolución del juez se estableció que "este tribunal considera que la representación social con las pruebas aportadas no logró destruir la presunción de inocencia que tienen los acusados. (...) como consecuencia de ello, he resuelto absolver a Rubicel Hernández Ríos, Juan Antonio Vera Carrizal y Rubén Loaiza Chávez de la acusación que en su contra formuló el agente del ministerio público por el delito de feminicidio en grado de tentativa, que se dijo cometido en agravio de la persona de identidad reservada".

Agregó que "en consecuencia quedan en inmediata libertad y desde luego se deja sin efecto la medida cautelar de prisión preventiva que se les impuso en la presente causa penal".

Asimismo, solicitó notificar de la resolución, mediante oficio, a la unidad de medidas cautelares para los efectos legales que haya lugar, así como al director del Centro Penitenciario de Tanivet en Tlacolula, Oaxaca.

El juez José Gabriel Ramírez Montaño ordenó también el levantamiento de todo embargo precautorio o aseguramiento de bienes que se haya decretado en contra de los ahora absueltos Vera Carrizal, Loaiza Chávez y Hernández Ríos.

Explicó que los detalles de argumentación fáctica, probatoria y jurídica se precisarán en la sentencia, una vez integrada. "Las exigencias que la ley señala para la emisión del fallo han sido cumplidas", afirmó.

El ataque a María Elena Ríos, quien tenía en ese entonces 26 años, ocurrió el 9 de septiembre de 2019, en Huajuapan de León, Oaxaca, en su propio hogar por un sujeto que le rocío ácido sulfúrico en el rostro y cuerpo, dejándole lesiones permanentes.

Según las investigaciones, la agresión fue ordenada por Juan Antonio Vera, exdiputado y empresario oaxaqueño, quién pagó a sus cómplices para concretar el acto que fue calificado como intento de feminicidio.

Vera Carrizal se entregó a la autoridad judicial en abril de 2020, quien fue vinculado a proceso y encarcelado en el penal de Tanivet, por su probable responsabilidad intelectual del ataque con ácido a la saxofonista María Elena Ríos.

