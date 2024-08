María Elena Ríos advierte que juez va a liberar a su agresor este martes

La saxofonista María Elena Ríos advirtió que un juez de Oaxaca va a liberar este martes 13 de agosto a su agresor, Juan Antonio Vera Carrizal, acusado de ser el autor intelectual en el ataque con ácido en su contra en septiembre de 2019.

“Lo va a liberar, lo va a liberar”, lamentó la saxofonista con la voz entrecortada, previo a la presentación de sus alegatos de clausura en el juicio de Vera Carrizal, durante el que el juzgador José Gabriel Ramírez Montaño “corrió” a observadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

“El juez está más pendiente de mis redes sociales que del juicio, y enojado me dijo que no porque yo hice una publicación me va a dar una sentencia favorable. Ya lo dijo, lo va a liberar", denunció María Elena en un mensaje en video difundido en sus redes sociales.

#URGENTE‼️

El juez acaba de decir que no porque haya hecho una publicación, va a sentencias a #VeraCarrizal.



‼️Lo va a liberar‼️



‼️Gobernador @salomonj YASACA LAS MANOS DEL JUICIO‼️ pic.twitter.com/zUHcKU1yRA — • 𝐄𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐑í𝐨𝐬 🎷 (@_ElenaRios) August 13, 2024

En una publicación anterior, la también activista explicó que el juez no acudió a los alegatos de clausura de forma presencial porque supuestamente pretende absolver al exdiputado priista.

La saxofonista oaxaqueña denunció que la autoridad planea la liberación de su agresor a pesar de las pruebas en su contra por el intento de feminicidio. Por ello, hizo un llamado a usuarios de redes sociales para compartir su publicación y "evitar esta injusticia" a casi cinco años de los hechos.

“Lo que busca el juez es liberar a Juan Antonio Vera Carrizal en este mismo momento. Por favor, les pido ayuda, ya es lo último, ya estoy llegando hasta el final de mi proceso y lo quieren liberar. Ya comprobamos que fue Juan Antonio Vera Carrizal el que me mandó a matar con ácido”, dijo la activista.

En su mensaje, señaló a la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, Berenice Ramírez Jiménez, de permitir que el juez José Gabriel Ramírez Montaño libere al exdiputado priista, preso desde 2020 en el penal de Tanivet.

“Es muy grave lo que estoy pasando. Quieren liberar a ese maldito asesino”, lamentó María Elena.

#URGENTE ‼️ #AYUDA‼️



En este momento el juicio VS #VeraCarrizal está CULMINANDO. El Juez #JoséGabrielRamírezMontaño no acudió a audiencia de manera presencial porque el cobarde pretende absolverlo.



‼️Lo quieren liberar el día de HOY‼️

Y tú @salomonj y @MagistradaBRJ lo… pic.twitter.com/5THyKtfMtV — • 𝐄𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐑í𝐨𝐬 🎷 (@_ElenaRios) August 13, 2024

