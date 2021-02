Pasa Jalisco a semáforo naranja por baja de contagios

Las acciones que implementó el Gobierno de Jalisco para contener el COVID-19 funcionaron al reducir el número de contagios, hospitalizaciones y muertes por SARS-CoV-2, informó el Gobernador Enrique Alfaro Ramírez. Precisó que debido a las restricciones en la actividad económica y la colaboración de los ciudadanos en mantenerse en sus hogares, hoy el personal de salud da un respiro y se cuenta con margen de maniobra para seguir actuando de manera preventiva.

“Estas medidas nos permitieron salir lo más rápido posible de esta situación de riesgo máximo. Quiero enseñarles los datos de cómo cerramos el día de hoy en casos activos, logramos bajar de niveles de cerca de 11 mil casos activos a 6,578 el día de hoy. El descenso de los casos activos también tiene un impacto directo en el número de personas hospitalizadas, pasamos de niveles de arriba del 60 por ciento a tener niveles al día de hoy de 46.5 por ciento de ocupación hospitalaria”, detalló el mandatario.

Agregó que con este panorama, Jalisco sigue ocupando los puestos más bajos en tasa de contagios y muertes por 100 mil habitantes en el país, así como la tasa de positividad del 50 al 26 por ciento.

También destacó que Jalisco es el sexto Estado de todo el país con la menor tasa de casos acumulados, posicionándose por debajo de la media nacional, y es el noveno estado con la menor tasa de mortalidad en México, también por debajo de la media nacional.

“Hemos podido reducir de manera muy importante el grave incremento en el número de muertes en nuestro Estado. Hubo una semana en la que llegamos a tener 675 muertes. Hoy, pudimos bajar en la última semana a 101”, precisó.

Alfaro Ramírez comentó que los números recientes han influido en el Semáforo Epidémico Nacional, que el día de hoy regresa al Estado al nivel naranja.

“Estos resultados son la muestra más evidente de que se hizo lo correcto, de que más allá de las opiniones, las críticas y los ataques, aquí en el Gobierno de Jalisco estamos cuidando la salud y la vida de todos. Ninguna decisión, de las difíciles que hemos tomado, los hacemos para molestar o lastimar a nadie, ni para lastimar a ningún sector de la población, lo que hemos hecho lo hemos hecho para cuidarnos y los resultados hablan por sí solos, por eso me siento muy tranquilo como Gobernador de Jalisco de estar haciendo lo que mi responsabilidad me obliga, no vamos a dudar en tomar las decisiones que se tengan que tomar cuando sea necesario”, agregó el Gobernador.

Asimismo, anunció que este viernes se presentará el plan de 2021 para dar continuidad a la cultura de prevención y cuidado ante el coronavirus.

“A partir del día de mañana inicia una nueva etapa para nuestro Estado, a la una de la tarde vamos a presentar el plan que va a definir cómo vamos a seguir adelante durante todo el año, queremos darle certidumbre a la población, queremos que todos sepamos cómo vamos a poder seguir adelante con nuestras actividades bajando el nivel de riesgo y generando reglas claras que tenemos que aplicar y respetar todos”, adelantó el mandatario,

Respecto al Plan Jalisco COVID-19 que arrancó hace un año en la entidad con apoyo de la UdeG y universidades, Enrique Alfaro afirmó que llega a su fin.

“Al corte del Plan Jalisco COVID-19, es decir, a partir de que estamos por cerrar la aplicación de este plan, las cifras que maneja el Gobierno de la República (son que) Jalisco es el sexto Estado de todo el país con la menor tasa de casos acumulados, ni con lo que vivimos en el mes de enero tuvimos resultados para estar muy por debajo de la media nacional y lo más importante, la tasa de mortalidad ubica a Jalisco como el noveno Estado con la menor tasa de mortalidad de todo México, también muy por debajo de la media nacional”.

Enrique Alfaro Ramírez agradeció el apoyo a todos los sectores y ciudadanos que se han involucrado por hacer posible la contención del coronavirus.