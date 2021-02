Funcionarios públicos de Jalisco serán sancionados por acoso: Enrique Alfaro

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, aseguró que el acoso sexual que sufrió Diana “N”, servidora pública de Tototlán por parte del director de Padrón y Licencias, Efraín Martínez, así como del presidente municipal Sergio Quezada, no quedará impune.

“Ni Diana ni cualquier otra víctima de estos dos agresores están solas. Así como instruí a la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres y al secretario general de Gobierno, Enrique Ibarra Pedroza, a entrarle de lleno a este vergonzoso caso y a ofrecer el acompañamiento jurídico y psicológico, personalmente les daré seguimiento a sus denuncias, hasta llegar a las últimas consecuencias”, destacó en sus redes.

En marzo de 2020, la empleada denunció el acoso ante la Unidad de Investigación de Delitos de Violencia Contra la Mujer, pero la investigación no maduró. En una llamada dada a conocer, a la víctima se le agrede verbalmente con insinuaciones.

“Así vestidita te ves guapa, te ves hermosa, y como te ha de disfrutar tu marido y que bueno, porque a final de cuentas el matrimonio es el que se goza más. Así como yo tengo pegue, yo se que tú lo debes de tener, porque eres atractiva, porque eres una niña muy atractiva y muy femenina y cualquiera que te vea pensaría que eres soltera”, fueron las palabras de Efraín Martínez.

Enrique Alfaro señaló que los funcionarios “no representan los principios y valores de este proyecto político”, aclarando que no basta una disculpa, pues se necesita una sanción ejemplar. El mandatario de Jalisco dijo que no merecen ser servidores públicos, ya que no es un juego y el acoso sexual es un delito que se tiene que pagar.

Aseguró que la víctima tiene todo el respaldo de las autoridades estatales, pues ninguna de las mujeres debe ser acosada, confundiendo un halago con palabras de acoso. Además adelantó que ya se está realizando una ruta de trabajo con el Congreso del Estado de Jalisco, las dependencias del Gobierno de Jalisco y los partidos políticos para endurecer, agilizar y mejorar las acciones en contra de la violencia hacia las mujeres.